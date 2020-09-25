Pandemi kaybı telafi edildi

Türk sanayisinin önemli mihenk taşlarından biri konumundaki Kütahya Porselen, 50'nci kuruluş yılını kutluyor. 1970'te çoğunluğu gurbetçi 400 kişi tarafından halk ortaklığı statüsüyle kurulan ve 1984'te yüzde 75'i duayen iş insanı Nafi Güral ailesi tarafından satın alınan şirket, bugün dünya devler liginde yerini almış durumda. Anadolu'nun en köklü şirketlerinden biri konumundaki markanın büyüme öyküsünü düzenlediği basın toplantısı ile paylaşan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, "Yılda 70 milyon dolar ciro yapan bir şirket olarak, ciromuzun yüzde 40'ını ihracattan sağlıyoruz. Tek gayesi çalışmak, üretmek ve istihdam yaratmak olan bir aileyiz. Yaptığımız yatırımlarla dünyada tek çatı altında üretim yapan en büyük porselen üreticisiyiz" dedi. Sürmeli, dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen hedeflerinin bu yılı yüzde 5-10 arasında büyümeyle kapatmak olduğunu söyledi.Pandemi döneminde aldıkları önlemlerle üretime hiç ara vermediklerini söyleyen Sürmeli, "Fırınlarımızın hiç sönmemesi lazım. Pandeminin en etkili dönemlerinde bile çok büyük sıkıntılar yaşamadık, süreci hasarsız atlattık" diye konuştu. Pandemi sürecinde hotel, restoran ve kafelere yönelik satışlarının ciddi anlamda gerilediğini söyleyen Sürmeli, "Buna karşılık e-ticaret ve market satışlarımızda büyük bir ivme yakaladık, hatta pandemi bir milat oldu diyebilirim. Satışlar içinde yüzde 2-3'lerde olan e-ticaretin payı yüzde 6-7'lere kadar çıktı" dedi. Ulusal market zincirlerinde de satış yaptıklarını hatırlatan Sürmeli, "Pandemi döneminde bu kanaldan yaptığımız satışlar yüzde 20-25'ler seviyesine kadar çıktı" değerlendirmesini yaptı.Kütahya Porselen, ihracatta da önemli bir büyüklüğe sahip. Üretiminin tamamını Kütahya'da bulunan 5 ayrı üretim tesisinde gerçekleştiren şirket, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 72 ülkeye ihracat yapıyor. Sürmeli, "Yılda 120 milyon, günde ise ortalama 330 bin parça üretim kapasitesine sahibiz. Yurtdışında 1.000'in üzerinde satış noktasında ürünlerimiz tüketicilere ulaşıyor. Ikea, Metro, Tesco gibi firmalara da satış yapıyoruz" dedi.