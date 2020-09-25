SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bugün! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

Canlı altın fiyatları, piyasaların son işlem günü olan bugüne de son dakika hareketliliği içinde başladı. Gram altının fiyatı bugün küçük yükseliş yaşayarak 458 TL seviyesinden işlem görüyor. Covid-19 salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.
Haberimizden, 25 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
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GRAM ALTIN
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YARIM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
TAM ALTIN
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