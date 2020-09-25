Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bugün! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

: 'dan güncel ve canlı bugün! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği, piyasaların son işlem gününde de devam ediyor. Piyasaların kalbinin attığı 'dan canlı rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugüne ufak bir yükselişle başladı ve 458 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde ilerliyor. Peki, 25 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram bugün ne kadar, kaç para? Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 25 Eylül 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 25.9.2020 07:21 Son Güncelleme: 25.9.2020 07:22 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

Canlı , piyasaların son işlem günü olan bugüne de hareketliliği içinde başladı. Gram altının fiyatı bugün küçük yükseliş yaşayarak 458 TL seviyesinden işlem görüyor. Covid-19 salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 25 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.069,60
  • Satış: 3.090,70

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.050,00
  • Satış: 3.090,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 458,10
  • Satış: 458,19

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.489,90
  • Satış: 1.511,80

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 747,40
  • Satış: 756,90

TAM ALTIN

  • Alış: 2.932,88
  • Satış: 2.992,78

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bugün! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA