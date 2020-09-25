Türkiye’den dünyaya siber güvenlik ihracatı başarısı

NATO'nun kara, hava ve denizden sonra dördüncü savunma alanı ilan ettiği siber güvenlik sektörü Türkiye'de yaklaşık 300 milyon dolarlık ticari hacme ulaştı. Ülkelerin siber güvenliği milli siber güvenlik şirketi sayısı ve geliştirdikleri teknolojiyle ölçülürken Türkiye son yıllarda ciddi adımlar attı. Birçok yerli siber güvenlik şirketi başarılı çözümler geliştirirken Berqnet Firewall sınırları aşarak siber güvenlik ihracatına başladı. Siber güvenlik sektörüne dair son gelişmeleri haberleşme ve internet teknolojilerinde 20 yıllık deneyime sahip olan Logo Siber Güvenlik Genel Müdürü Hakan Hintoğlu ile konuştuk.



1. Berqnet ne zaman kuruldu ve temel faaliyet alanından bahseder misiniz?



Logo Siber Güvenlik, yerli ve uzman kadrosuyla işletmelerin siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmek için 2013 yılında AR-GE çalışmalarına başladı ve 2015 yılında Berqnet Firewall ürün ailesini piyasa sürdü.



2. Firewall adını verdiğiniz bu cihazlar en temelde hangi ihtiyaca yanıt veriyor? Hangi şirketler kullanmak zorunda?



Firewall kelimesi "güvenlik duvarı" anlamına gelmektedir, işletmelerin bilgisayar ağlarını internet üzerinden gelecek saldırılara karşı korumayı ifade etmektedir. Berqnet Firewall ürün ailesi, işletmelerin siber güvenlik, yasalara uyumluluk ve internet yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir.

Ülkemizde 6698 no'lu Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında her ölçekteki işletmenin verilerini korumak için güvenlik duvarı kullanması zorunludur. İnternet bağlantısı olan okullardan hastanelere, otellerden belediyelere, restoran ve kafelerden öğrenci yurtlarına, üretim tesislerinden enerji santrallerine, küçük bir avukatlık bürosundan çok mağazalı bir perakende firmasına, KOBİ'lerden holdinglere kadar her işletmede güvenlik duvarı kullanılmalıdır.



3. Maliyetleri yüksek cihazlar mı bunlar? Bir KOBİ satın alabilir mi? Günlük hayatta ofis dışında evlerde de kullanılmalı mı?



Piyasadaki firewall ürünlerinin çoğu yabancı üreticilerden olduğu için döviz kuruna endeksli fiyatlarla satılmaktalar. Berqnet Firewall ürünleri ise dövize endeksli değildir, sabit Türk lirası fiyatlarla satılmaktadır. KOBİ'lere büyük firmaların sahip olduğu teknolojileri sunma hedefimiz nedeniyle fiyatlarımızı erişilebilir seviyelerde tutuyoruz. 10.000'i aşan müşterimizin çoğunluğunu KOBİ'ler oluşturmaktadır.



Evden çalışmanın yaygın olduğu bu dönemde siber güvenlik önlemlerini gözden geçirmek çok önemli. Örneğin evdeki bilgisayar ağında dışarıdan erişilebilen bir sunucu yer alıyorsa mutlaka firewall kullanılması gereklidir.



4. Yalnızca yurtiçi değil aynı zamanda yurtdışına da ürünlerinizi ihraç ediyorsunuz. Böyle bir niş alanda ihracat yapan sayılı şirketlerden olmalısınız. Sizi farklı kılan, öne çıktığınız hususlar var mı?



İş modelimizin temelinde ürün ve hizmetlerimizin kullanıcılara kolaylık, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması yer alıyor. Siber güvenlik alanında alışılagelmiş karmaşık süreçleri kolaylaştırarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin bilişim alanındaki kabiliyetini dünyaya kanıtlamamız ve cazibe merkezi haline gelmemiz için bu alandaki ihracatımızı çok yukarılara taşımamız gerekiyor. Biz Türkiye'de hızla büyürken ihracata da önem veriyoruz ve firewall gibi dijitalleşmenin ön saflarında yer alan kritik bir ürünü Türkiye'de geliştirip yurtdışına satmanın gururunu yaşıyoruz.



5. Türkiye'nin yıllık siber güvenlik ticari hacimi nedir? Ne kadarı yerli üreticilerden karşılanıyor ne kadar ithalat konumunda?



Türkiye siber güvenlik pazarı yaklaşık olarak 300 milyon USD hacme sahip. Bu rakamın içerisinde yazılım çözümleri, donanım çözümleri ve hizmetler yer alıyor. Hizmetler dışındaki pazarın %90'ı yabancı ürünlerin hakimiyetinde. Türkiye siber güvenlik pazarı olması gereken hacmin dörtte biri düzeyinde bulunuyor ve bu alanda daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuluyor.

NATO 2016 yılından itibaren siber güvenlik alanını hava, kara ve denizden sonra dördüncü savunma alanı ilan etmiş durumda. Siber güvenliğin yerelleştiği bir dünyada ülkemizin siber güvenlik teknolojilerine hakim olması ulusal güvenlik meselesidir. Biz de kendimize yerli ve milli siber güvenlik çözümlerinin yaygınlaştırılması misyonunu edinmiş durumdayız.



6. Berqnet tarafından yurtdışı ihracat vizyonu nasıl konuldu? Hangi ülkelere ürünlerinizi ihraç ediyorsunuz? Mevcut yıllık ihracat hacmi nedir? Geleceğe dair hedeflerinizi de aktarır mısınız?



Berqnet, Türkiye'de 10.000'den fazla müşterisiyle kendini ispatlamış bir marka. AR-GE çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yurtdışı pazarlarda öncelikli hedefimiz Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerin yer aldığı Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde önemli bir siber güvenlik oyuncusu olmak.

Azerbaycan operasyonumuz Bağımsız Devletler Topluluğu'na açılan bir kapı olacak. Bu kapsamda köklü iş ortaklarımızla bu ülkeye girmek bizim için önemli bir aşama oldu. Azerbaycan'ın kamu ve özel sektörünün Türkiye'de geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerine verdiği değeri teyit ettik, bu durum pazardaki iddiamızı arttıran bir faktör.

Orta vadede ise farklı kıtalarda yer alan büyük pazarlarda yerimizi alacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam ciromuzun üçte birinin ihracat gelirlerinden oluşmasını hedefliyoruz. Global bir siber güvenlik oyuncusu olmak, ülkemizin ekonomisine ve teknoloji geliştirme ekosistemine daha fazla katkıda bulunmak temel amacımız.





7. Siber güvenlik Türkiye'de bir türlü öne çıkamayan konulardan biri durumunda. Son yıllarda küçük de olsa hareketlilik görüyoruz. Sizin Türkiye siber güvenlik politikalarına dair görüşünüz nedir? Türkiye'nin bu alanda bir sınıf atlaması için neler yapılması gerekir?



Son yıllarda ülkemizin siber güvenlik politikalarında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İlgili kamu kurumları tarafından ulusal siber güvenlik stratejisi düzenli olarak gözden geçiriliyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından temmuz ayında yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi çok değerli bir çalışma. Bu rehberdeki 12 temel hedeften birincisi yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin kullanımını teşvik ederek ülkemizde siber güvenlik teknolojileri üretmenin önünü açmaktır.

Üyesi olduğumuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, ülkemizde siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve dünyayla rekabet edebilmesi amacıyla kurulan bir platformdur. Ülkemizdeki tüm önemli siber güvenlik şirketlerinin ve kamu kuruluşlarının yer aldığı bu platformda teknolojinin bugünü ve geleceği değerlendirilerek projeler üretilmektedir. Ülkemizin siber güvenliği, siber güvenlik teknolojileri geliştiren yerli şirketlerimizin sayısı kadar sağlamdır diye düşünebiliriz. Elbette üretilen yerli teknolojilerin ülkemizdeki kamu kurumlarında ve özel sektörde kullanılması belirleyici bir unsurdur. Bu konudaki yönetmeliklerin geçmişe oranla daha fazla uygulandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Üretilen teknolojilerin ihraç edilebilmesi dünyayla rekabet edebilmenin göstergesi olacaktır, bölgemizin lideri olabileceğimiz bu konuyu yakından takip etmek ve desteklemek gerekir.

Öte yandan teknoloji geliştirme destek ve hibe programlarında siber güvenliğin öncelikli alanlardan birisi olması güzel bir gelişmedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kurulması ve birçok farklı noktadan alınan siber tehdit istihbaratıyla beslenmesi çok faydalı olmuştur. Eğitim kurumlarında siber güvenlik programlarının sayısı hızla artmaktadır, mezunların iş bulma sorunu olmaması bu alana olan ilgiyi günden güne arttırmaktadır.

Siber güvenlikteki en kritik halkanın insan olduğunu görüyoruz ve temel siber güvenlik farkındalık eğitimlerinin ilk okuldan itibaren verilmeye başlanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki sosyal sorumluluk projemizi çok yakında duyuracağız.



8. Türkiye'de bir ilke imza atarak 'siber güvenlik sigortalı firewall' geliştirmişsiniz. Dünyada böyle bir örnek var mı? Detayları aktarır mısınız?



Hiçbir siber güvenlik ürünü, isterse dünyanın en büyük en yaygın markası ve tüm raporlarda en çok tavsiye edilen markası olsun size %100 siber güvenlik garantisi veremez çünkü işin içinde insan faktörü de var. Bu noktadan hareketle başta insan hatası olmak üzere birçok farklı nedenden ötürü işletmelerin siber güvenlik alanında karşılaşabileceği zararların ek güvence altına alınması için siber güvenlik sigortasını firewall ürünlerimizle birleştirdik. "Siber güvenlik sigortalı firewall" diye yeni bir kategori yarattık diyebiliriz. Bunu siber güvenlik anlamında KOBİ'ler için tasarlayan ilk ve an itibariyle tek firmayız. Büyük firmalar için buna benzer sadece bir örnek var, o da Amerika'da büyük bir sigorta kuruluşunun yan firması tarafından sunuluyor. Bu proje kapsamında Anadolu Sigorta ile birlikte yeni bir ürün tasarlayarak müşterilerimizin beğenisine sunduk ve oldukça olumlu dönüşler aldık.