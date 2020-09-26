250 bin sensörle sektörlere güç katıyor

Tüm sektörleri etkileyen, dünyada sosyal ve ekonomik dengeleri alt üst eden pandemi, iş dünyasını ve iş yapış modellerini de yeniden tanımlıyor. Bu süreçte öne çıkan en önemli enstrüman nesnelerin interneti (IoT) teknolojileri ile sensör sistemleri oldu. Bu alandaki teknolojiler adeta ekonominin çarklarına da güç kattı. Zira, IoT teknolojileri ile sensörler yardımıyla tüm işletmenin dijital ikizini çıkarmak, işletmeyi bu ikiz üzerinden takip etmek ve raporlar, istatistikler ile daha kontrollü, daha verimli yönetmek mümkün. Bu kapsamda ülke genelinde 250.000'in üzerinde sensörden gelen veriyi işleyen Türkiye'nin IoT operatörü Trio Mobil, yaptığı teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile en gelişmiş IoT çözümlerini müşterileri ile buluşturarak dijitalleşme yolculuğunda şirketlere optimum çözümleri sunuyor. İşletmelerin dijital ikizlerini çıkararak bir işletmenin kritik tüm kaynakları olan makineleri, forkliftleri, araçları ve ekipmanları gerçek zamanlı olarak takip edilmesini ve verimliliklerini ölçümlenmesini sağlıyor. Anlık izlenen makine ve ekipmanların kapasiteleri takip ediliyor, arıza ihtimalleri önden tahmin edile biliniyor, otomatik alarmlar ile iş kazalarının önüne geçilebiliyor. Bireyler ve kurumlar için dijitalleşmenin artık vazgeçilmez bir zorunluluk haline geldiğini söyleyen Trio Mobil Genel Müdürü Nevzat Ataklı, dijital çözümler ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Üretimden perakendeye, turizmden sağlığa her işletmede işlerin devamı ve dolayısıyla büyük resimde ülke ekonomilerinin sürekliliği için yepyeni standartlar tanımlanırken, hayatın doğal akışını sürdürmenin yolu mutlak dijitalleşmeden geçiyor. Şirketlerin operasyonlarının ve işlerinin devamlılığı, değişime adapte olma hızlarına ve ne kadar uyum sağladıklarına bağlı olacak. Pandemi döneminde geliştirilen sosyal mesafe çözümü ile çalışanların sosyal mesafe ihlallerinde anlık müdahale ve geriye dönük raporlar ile filyasyon takibi yapılabiliyor. Böylece insan hatasına mahal vermeden, dijital sistemler ile önlem alınabiliyor. Üretimden perakendeye, Kobi'den global şirketlere birçok müşterinin dijital yolculuğunda bu teknolojiyi tercih etmesinin temel sebebi ise, müşteri deneyimleri ile oluşturulmuş en optimum çözümün sunulması ve bunun yanında da teknolojinin kolay uygulanabilir olması. Ayrıca yatırım geri dönüş sürelerinin 4 ila 8 ay arasında olması da bu teknolojilere yapılan yatırımların kendi kendini finanse etmesine güzel bir örnek oluşturuyor. Trio Mobil'in ürettiği çözümler, bazı global şirketlerin genel merkezlerinde de örnek dijitalleşme projesi olarak dikkat çekiyor. Kurulduğu günden itibaren, yurtdışına teknoloji ihraç eden global bir teknoloji firması hedefiyle IoT teknolojileri AR-Ge yatırımı yapmaya devam eden Trio Mobil'in dijitalleşme çözümleri bugün Avrupa'da, özellikle İtalya, Romanya ve İngiltere pazarından yoğun ilgi görüyor.