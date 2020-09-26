Adıyaman’dan 90 ülkeye tava tencere ihracatı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkan Vekili Talha Özger, elektrikli küçük ev aletlerinin ihracat özelinde yüzde 35 pay ile ilk sırada yer aldığını söyledi. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke yüzde 9,1 pay ile İngiltere. Özger'e göre Avrupalı firmalar pandemi nedeniyle tedarik zincirlerinde değişikliğe gidiyor ve Türkiye bu değişiklikten ciddi pay alabilir.Geçtiğimiz yılı 2.5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü üretim ve ihracat odaklı stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu, Adıyaman'da çeşitli üretim tesislerinde ve fabrikalarda incelemelerde bulundu. EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, sektörün Haziran'da yüzde 33, Temmuz'da yüzde 7,7, Ağustos'ta ise yüzde 12 oranında büyüme kaydettiğini söyledi.Ev ve mutfak eşyaları sektörü özelinde dünyada en fazla payın yüzde 42 ile Avrupa bölgesinde olduğunu söyleyen EVSİD Başkan Vekili şöyle devam etti: "ABD ise tek başına bir ülke olarak yüzde 23,4 pay alıyor. Orta Doğu yüzde 6, Afrika Yüzde 4, Latin Amerika yüzde 4,6, Asya ülkeleri de yüzde 4,5'luk pay alıyor. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak en fazla ihracatı yüzde 9,1 ile İngiltere'ye yapıyoruz. Kilogram başına ihracat değerimizin en fazla olduğu ülke ise Mısır ancak bu ülke ile gümrüklerde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sektör olarak en fazla ihracatımızı yüzde 55 ile AB ülkelerine yapıyoruz. Avrupalı firmalar pandemi nedeniyle tedarik zincirlerini değiştiriyor. Ülke olarak bu bölgedeki fırsatları iyi değerlendirir ve kalıcı olursak hem sektörümüze hem de ülkemizin cari açığının kapanmasına ciddi katkımız olur. Dünyadaki rakiplerimize göre daha ucuz fiyatla piyasada yer alıyoruz. İleri teknoloji ürünler geliştirip dünya pazarlarına sunan üreticilerimiz kilogram başına ihracat değerlerini artırmalı."Sektörde ürün grupları bazında dünyada en fazla elektrikli küçük ev aletlerinin ithal edildiğine dikkat çeken Özger, "Bu ürün grubu dünyada yüzde 39'luk pazar payına sahip. Küresel dağılımda yüzde 28 metalden mamul sofra eşyaları, yüzde 19 plastik, yüzde 8 seramik, yüzde 6 ise cam grubu var. Türkiye en çok yüzde 35'lik oranla elektrikli küçük ev aletleri ihraç ediyor.