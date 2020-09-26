Akkuyu NGS için Rusya'dan gönderildi! Yapımı 3 yıl sürdü

Üretilen ekipmanların Atommash tesisinden nakliyesi de boyutlarının büyüklüğü dolayısıyla benzeri görülmemiş işlemlerle yapıldı. Tonlarca ağırlığa sahip ekipman parçalarını Volgodonsk'taki Tsimlyansk barajı iskelesine taşımak için güzergah üzerindeki troleybüs telleri geçici olarak söküldü. Akkuyu NGS'ye gönderilen reaktör basınç kabı, 3 bin kilometrelik, Rooppur nükleer santraline gönderilen buhar jeneratörleri ise 14 bin kilometrelik bir deniz yolculuğunun ardından sahalara ulaşacak. Atomenergomash A.Ş. Genel Müdürü Andrey Nikipelov, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu yıl sektörümüzün 75'nci yılını kutluyoruz. Bu arada önemli bir tarih de yaklaşıyor, Nükleer Sanayi Çalışanları Günü. Eskiden meslek bayramlarını kutlarken aynı gün önemli başarılarımızı da duyurarak bugünleri taçlandırıyorduk. 2020 yılı, bizim için başarılarla dolu bir yıl oldu. Bu yıl için planımız, 3 reaktör basınç kabı ve 17 buhar jeneratörünü sevk etmekti. Bu Sovyetler'in nükleer endüstride en başarılı oldukları yıllar için bile rekor bir performans göstergesidir" dedi. Nikipelov yaklaşan Nükleer Sanayi Çalışanları Günü şerefine, bölümde makine üreticileri ekibinden nükleer santral ekibine sembolik bir hediyenin verilmesini öngören yeni bir geleneği de duyurdu.

