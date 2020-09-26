Armatür sektörü akıllı ürünle büyüyecek

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, geçtiğimiz yılı 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan sektörde pandemi nedeniyle akıllı ürünlerin ön plana çıktığını söyledi. Küresel tedarik zincirinde yeni bir dönemin başladığını ifade eden Turhan, "Sağlık ve hijyen konusu armatür sektörünü yakından ilgilendiriyor. Buradaki fırsatı hızlandırılmış süreçte karlılığa çevirebiliriz ve alternatif ihracat pazarlarında kalıcı hale gelebiliriz." dedi. 4 milyar dolar büyüklüğündeki armatür, valf, musluk vana ve tesisat ekipmanları sektörü pandemi nedeniyle küresel ölçekte oluşan akıllı ürünleri odağına alarak ihracatta vites artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolar ihracat yapan sektör, ileri teknoloji yerli ürünlerle alternatif dış pazarlara açılarak Türkiye'nin toplam ihracatına daha fazla katkı vermeyi odak noktasına aldı. Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (Armatür Derneği) Başkanı Gökhan Turhan, sektörün son çeyrek ve 2021 vizyonuna dair açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle hijyenik ürünlere ciddi bir talep artışı gözlemlediklerini söyleyen Gökhan Turhan şu değerlendirmelerde bulundu: "10 binin üzerinde çalışanımızla katma değerli ürünler üretiyoruz. İhracatta ortalama kilogram satış fiyatımız 10 dolar seviyelerinde. Dünyadaki değişimlerin 2020-2021'de sektörümüze büyüme olarak yansıyacağını ve Türk sanayisinde teknolojiye yapılan yatırımlarla dünyadan alacağımız payın artacağını düşünüyoruz. Büyüme, yeni pazarlar kadar yeni ürün/ üretim sistemi/tedarik zinciri kurmakla da gerçekleşiyor. Bu sebeple odağa yeni pazarları almak son derece önemli. Bu kapsamda bizler de Güney Amerika, Asya Pasifik, Sahra Altı Coğrafya, Avrupa ve Amerika Kıtası pazarlarının gittikçe artan bir öneme sahip olacağını bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönem bizler için dijitalleşme dönemi olacak. Armatür sanayinde dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli işgücü istihdamı da öncelikli hedeflerden biri.