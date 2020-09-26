Dr. Arzu Aydın: Pandemi eğitimin ezberini bozdu

Koronavirüs tüm dünyaya aynı anda damgasını vurarak pek çok alanı/sektörü derinden sarstı ve eğitim sektörü pandemiden en çok etkilenenlerden biri oldu. 193 ülkede 2 milyardan fazla öğrenci okula gidemedi. Ülkemizde 16 Mart'tan itibaren eğitime zorunlu ara verildi ve 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçildi.Yenidünya düzeni denilen bu dönem eğitimin ezberini bozdu. Dünyanın sayılı üniversiteleri yüz yüze eğitim veremeyeceklerini, laboratuvar ve saha çalışmalarını askıya aldıklarını açıkladı. Çocukların ve gençlerin eğitimini sürdürülebilir hale getirmek tüm dünyada büyük önem kazandı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)' nın verilerine göre; Arnavutluk, Brezilya, Yunanistan, Kosova, Karadağ, Fas, Türkiye ve Vietnam'da her dört öğrenciye bir veya daha az bilgisayar düşüyor. Uzaktan eğitimin zorunlu bir tercih haline gelmesi ve araştırma bulguları bize İbn-i Haldun'nun "coğrafya kaderdir" cümlesini 600 yıl sonra tekrar hatırlattı.50 milyon insanın hayatını kaybettiği İspanyol gribinde sağlık personeli ihtiyacı için uzaktan eğitim katalogları ile hemşire yetiştirilmesi öngörülmüş. 100 yıl önceki pandemide bile uzaktan eğitime başvurulmuşken o günden bugüne kadar olağanüstü haller için yeni neler öngörüldü? Teknolojinin altın çağını yaşadığı 21. yüzyılda eğitim için ne gibi yeni yol/yöntem ve tekniklere başvurulacak?Uzaktan eğitim çocuklarımız ve gençlerimizin okuldaki sosyal çevresini ortadan kaldırmaktadır. Şu anda sosyal mesafe olmazsa olmazımız ise yüz yüze eğitime göre yapılan politikalarımızı hızla değiştirsek bile süreç içinde kaybettiğimiz eksikliği nasıl telafi edeceğiz? Diğer büyük salgınlardaki gibi bu süre uzarsa çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük kayıpların beklediği aşikar. Dijital okuryazarlığın daha başlarında hatta ortalarında olduğunu kabul edersek belli bir yaşın üzerindeki eğitimciler bu sisteme nasıl uyumlanacak?Sosyolojik boyutu ile değerlendirirsek yapılan araştırmalara göre; şehirlerde yaşayan çocukların yaklaşık %75'i bir saatten daha az fiziksel aktivite yapıyor ve 15 yaş üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; %27'si bel bölgesi problemleri ve %18'i boyun bölgesi problemleri yaşıyor. Karantinalı ve uzaktan eğitimli bir yaşamda bu verilerin daha çok artacağını öngörürsek çocuklarımızın fiziksel sağlıkları üzerindeki etkisinin yıkıcılığını nasıl telafi edeceğiz? Hareketsiz bir yaşam çocuklarımızda kas ve iskelet sistemi hastalıklarını da çoğaltacaktır. Peki ruh sağlığımız ne olacak? Yaş gruplarına göre tam oyun oynama ve sosyalleşme yaşayacakları dönemleri karantinalı bir yaşamın içinde nasıl üstesinden gelecekler? Ebeveyn desteği olmayan ya da dikkat sorunu olan, kendi kendine öğrenmeyi beceremeyen ve teknolojik imkânlardan mahrum olan öğrenciler? Ailesi çalışmak zorunda olan ve evde yalnız kalmak zorunda kalan çocuklarımızın durumunu nasıl çözeceğiz? Eğitim zorunlu olmadığı için bugün Bakırköy'de gördüğüm 12 yaşlarında kâğıt toplayarak çalışmak zorunda olan çocuklarımız ne olacak? Çocuk işçiler artacak mı? Eğitim ve fırsat eşitsizliği aralığı daha çok açılacak. Televizyonda bir velimiz, pandemi dolayısıyla çocuğuna yiyeceğini kimseyle paylaşmaması gerektiğini söylediğini dinledim bugün. Oysaki pandemi öncesi tam tersini yapıyorduk. Bütün endişelerimizi ortaya koyduğumuz çok büyük bir resim çıkıyor karşımıza. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ruhsal gelişimlerine de çok ciddi hasarlar bırakacak. Peki ne gibi önlemler ile bu durum az hasarla atlatılabilir?Kamu ve özel eğitim kuruluşları, eğitim yöneticileri, politika yapıcılar, karar vericiler pandemi krizi dönemi ve sonrası için etkili bir stratejik planlama ve eğitim politikası hazırlamaları olmazsa olmazımız. Sürdürülebilir uzaktan eğitim stratejisi ve politikası, eğitimcilerin sanal eğitim becerilerinin geliştirilmesi, eğitimcilerin mesleki ve pedagojik gelişimlerine yönelik dijital okuryazarlığı destekleyici strateji ve politikalar, tedbirlere uyarak hibrit eğitim politikası, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin uzaktan eğitime uyumlanması, internet donamı ve buna bağlı altyapı sistemlerinin iyileştirilmesi, STK ve büyük kurumların sosyal sorumluluk kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik motivasyon eğitimleri için MEB ile işbirliği yapmaları, dezavantajlı grupta yer alan çocuklar için uzaktan eğitim politikası. Virüsün toz bulutu etrafımızı sardı, kaç dalga daha olacağını ve ne zaman dağılacağını bilmiyoruz? Bilgisayara ulaşamayan öğrenciler sadece televizyondan eğitim alıyor. Etkileşimli eğitim neredeyse sıfıra iniyor. Öğrenciler arası sosyalleşme, etkinlik yine ulaşabilenler arasında sadece dijital platform üzerinden. Eğer eğitim sistemindeki bu değişim kalıcı olursa; virüsün partikülleri bireyselci yetişecek bir neslin tohumlarına dönüşeceğe benziyor.