Dünyanın en büyük uçağı ikinci kez İHL’ye indi

Dünyanınen büyük yolcu uçağı Airbus 380, yakıt ikmali ve ekip değişikliği için İstanbul Havalimanı'na (İHL) iniş yaptı. Tarifesiz (charter) seferleri yapan Portekizli Hifly Havayolları'nın Beja- Kuala Lumpur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağı dün saat 16.30 sıralarında sorunsuz şekilde havalimanına indi. Yaklaşık iki saat sonra Malezya'nın Kuala Lumpur Havalimanı'na gitmek için yeniden havalandı. Kargo operasyonu yaptığı öğrenilen A380 tipi uçağın, önümüzdeki günlerde 4 kez daha İstanbul Havalimanı'ndan ikmal yapacağı belirtildi.