Dünyanın hijyeni Türkiye’den

Pandemi ile brlikte hijyen ürünlerine ilgi arttı. Özellikle de eğitimlerin başlaması ile bu alanda dünya genelinde büyük talep artışı var. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını lojistik, gıda, ambalaj ve hijyen ürünlerinin önemini artırdı. Özellikle Türkiye ile ilgili haberlerde kolonya en fazla dikkat çeken ürünlerden biri oldu. Her ne kadar günlük hayatta gevşeme politikasına gidilse de tedbir elden bırakılmış değil. Sektörün önde gelen firmalarından Aksan Kozmetik'in Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, Türkiye'nin bu süreci çok iyi yönettiğini, yurtdışından da bu başarıyla paralel sipariş alımlarının yükseldiğini söyledi.Dış Pazar'da tüketici talepleri ülkelerin kültürlerine, ekonomilerine göre değişkenlik göstermekte. Bu nedenle geniş bir ihracat ekibimiz bulunmakta. Bölgesel bazlı değişikliklere hızlı aksiyon alıp cevap verebilmek adına ülke müdürlerimiz kendi bünyemizde bulunmaktadır. Tam bir takım ruhuyla çalışıyoruz. Yaşadığımız küresel salgın nedeniyle birçok ülkede örneğin Amerika, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde raflar boş kaldı ve yağmalamalar yaşandı. Biz üretimimizle hem kendi ülkemizin raflarını hem de Amerikanın, İngilterenin, İtalyanın raflarını doldurduk. Bu süreçte önceliği kendi ülkemize verip, ardından ihracat talepleri içinden ihtiyacı olan ülkelere öncelik vererek onlara ürün ürettik.Kimyagerler, kimya mühendisleri ve biyologlardan oluşan 25 kişilik profesyonel bir AR-GE ekibimiz var. Her gün ilk günkü heyecanımızla yeni ürünler geliştiriyor, ürün portföyümüzü genişletiyoruz. AR-GE merkezi ve akredite laboratuvar olmak ve VRC, IFC, SEDEX belgelerimizi almak için başvurularımızı da yaptık.Odağımız insan, bu nedenle insan hayatını kolaylaştıracak ve yaşam alanlarında tüm bakım ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ürün gamına sahibiz. Rakiplerimizi ve tüketici taleplerini sürekli analiz ediyoruz.