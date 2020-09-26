E-ticaret atağı hız kesmiyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 nedeniyle dünya genelinde uygulanan tam veya kısmi sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe kuralları tüketici alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi. Bu dönemde offline mağazalar süreçten olumsuz etkilenirken, e-ticaret sektöründe ise yükselen bir satış grafiği oluştu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon liraya ulaştı. E-ticaret sektörüne kiralanabilir ve taahhütsiz yazılım modelini kazandıran Goyomod'un Kurucu Ortağı ve Pazarlama Direktörü Suat Yüksek, yükselen e-ticaret grafiğinde tekstil, kozmetik ve kahve sektörlerinin ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm sektörlerde etkin kullanımı artan e-ticaretin kritik önemi net olarak ortaya çıktı. Tüm dünyada uygulanan tam veya kısmi sokağa çıkma yasakları ile sosyal mesafe kuralları nedeniyle online alışverişe yönelen tüketiciler, işletmelerin pek çoğunun e-ticaret kanallarını geliştirmelerini sağladı. T.C. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamayla e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon liraya ulaştı.