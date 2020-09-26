Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi kış uykusuna yatmaz? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi kış uykusuna yatmaz? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisi kış uykusuna yatmaz? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun cevabı!

A) Yer Sincabı

B) Uğur Böceği

C) İmparator Penguen

D) Fındık Faresi

Cevap: C) İmparator Penguen