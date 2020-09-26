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Hangisi kış uykusuna yatmaz? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun cevabı!

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan   Hangisi kış uykusuna yatmaz?     sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan     Hangisi kış uykusuna yatmaz?   sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.9.2020 20:55 Son Güncelleme: 26.9.2020 20:59 ABONE OL
Hangisi kış uykusuna yatmaz? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun cevabı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi kış uykusuna yatmaz? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi kış uykusuna yatmaz? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisi kış uykusuna yatmaz? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun cevabı!

A) Yer Sincabı

B) Uğur Böceği

C) İmparator Penguen

D) Fındık Faresi

Cevap: C) İmparator Penguen

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Hangisi kış uykusuna yatmaz? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki sorunun cevabı!
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