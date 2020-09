Hırdavat sektörü e-ticarete ayak uyduracak

Türk hırdavat sektörü yaşanan salgın döneminin en büyük etkisinin dijitalleşmeyi hızlandırmak olacağını düşünüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "E-ticaret ve e-ihracat konusunda sektör firmalarımız kesinlikle değişime ayak uydurmalı. E-ticareti ürünlerinin nitelikleri dolayısı ile daha önce düşünmemiş olan firmalarımız bile şu an bu kararlarını gözden geçirme ve bu konuda yatırım yapma durumunda olabiliyor" dedi.Hırdavat sektörü pandemi sonrası ticarette yaşanan değişime ayak uydurmayı hedefliyor. Sektörde e-ticaret ürünlerinin nitelikleri dolayısı ile daha önce düşünmemiş olan firmalar bile şu an bu kararlarını gözden geçirme ve bu konuda yatırım yapma durumunda.Pek çok uluslararası fuarın sanal ortama taşındığını aktaran Tecdelioğlu, "Pandeminin en büyük etkisi dijitalleşmeyi hızlandırması olacak. Şu an pek çok ülkede bu konuda ciddi yatırımlar var. Pek çok uluslararası fuar sanal ortama taşındı. Artık kimse pandemi geçse bile ticaret ortamının tamamen eskiye dönmesini beklemiyor. E-ticaret ve e-ihracat konusunda sektör firmalarımız kesinlikle değişime ayak uydurmalılar. E-ticareti ürünlerinin nitelikleri dolayısı ile daha önce düşünmemiş olan firmalarımız bile şu an bu kararlarını gözden geçirme ve bu konuda yatırım yapma durumunda olabiliyor" dedi.Diğer bir değişimin de ürün çeşitliliğinde olabileceğini belirten Tecdelioğlu, "Yeni dünya düzeni ile ihtiyaçlar değişebilir. Sektörümüzün de trendleri yakından takip ederek gerekli Ar-Ge ve Ür-Ge e-ticaret yatırımlarını yapmaları gerekmekte" dedi.Türk hırdavat sektörünün 15 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, "Hırdavat sektörü olarak 14 bin paydaşımız ve 800 bin çalışanımız ile otomotiv, makine, beyaz eşya, havacılık, savunma, mobilya, inşaat gibi sektörlere yüksek katma değerli üretim yapıyoruz. 2019 yılında 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz 1 milyar dolar da dış ticaret fazlası verdi. Türkiye ihracatının yüzde 5'ini sektörümüz gerçekleştiriyor. Ülkemizin dünya hırdavat pazarından aldığı pay yüzde 1,2 civarında. Sektörümüzün bu oranı artırmak için ciddi potansiyeli olduğuna inanıyoruz" dedi.