Ülkemizin en önemli el sanatlarının başında gelen Çini Eylül ve Ekim aylarında İzmir Urla da sergiye hazırlanıyor. Urla Atölye Kırmızı Sanat Galerisinde yapılacak sergi için geri sayım başladı. 18 Eylül 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Kadim Ateş Sanatı Çini Sergisinde, önemli isimlerin eserlerine yer verilecek. Bir ay devam edecek olan Sergi Urla da ki sanat merkezinde tüm sanatseverleri bekliyor. Sergi sürecinde aynı zamanda Çini meraklıları için atölye çalışmaları da yapılacak. Kültür Bakanlığı ve UNESCO sanatçılarının eserlerinin de sergileneceği sergide 600 yıllık geleneğin en nadide parçaları görücüye çıkacak.