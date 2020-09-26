Kartta bankadaki hesaba göre limit

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren düzenlemeler dün yürürlüğe girdi. Banka hesaplarının ardından kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı. Banka kartları ve kredi kartları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kredi kartı limitleri artık gelire göre değil bankadaki mevduat ve altın hesabına göre yükseltilebilecek. Mevcut yönetmeliğe, "Kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilir" cümlesi eklendi. Böylece bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limiti tahsis edilebilmesinin yolu açıldı.Kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık, engel, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kartların limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alınarak limit tespit etmesi zorunlu kılındı.Diğer yandan ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak.İlkdefa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti kurul tarafından belirlenen tutarı geçemeyecek. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle ilk defa kredi kartı sahibi olacakların aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin belirlenmemesi halinde kredi kartı limiti 2 bin lira olarak belirlendi.