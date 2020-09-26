Öğrencilere Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphane

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okuyan Balık vasıtasıyla çocuklarımızın duygusal, sosyal, dil gelişimlerinin ilerlemesini, okuma davranışlarının yüksek seviyede kendini göstermesini umuyoruz. Büyükler gibi küçükler de okuyarak güzelleşecek" dedi.Selçuk, Bakanlıkta gerçekleştirilen "Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi Tanıtım Programı"na katıldı.Bazı kademelerde, yüz yüze eğitimin herhangi bir sorun yaşanmadan başladığını anımsatan Selçuk, birinci sınıfta ve ilkokulda bulunan çocukların okuma zevklerini geliştirmenin önemli olduğuna işaret etti.Selçuk, çocukların hikayelerle birbirlerini tanımalarını, empati yapmalarını, duygularını paylaşmalarını istediklerini belirtti.