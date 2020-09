‘Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı’ Eğitimleri Başlıyor

Türkiye'de mevcut teknolojilerle her 10 meslekten 6'sı %30 oranında otomatize edilebilir durumda. Bu dönüşümle birlikte Türkiye, gelecek 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler ile 3,1 milyon iş artışı yaratma potansiyeline sahip. Bu potansiyeli istinaden program ile, robotik yazılımların dönüştürücü etkisinin yoğun şekilde yaşandığı günümüz iş dünyasında yüksek hacimli işlerin otomasyon sürecindeki işleyişi alanında uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede hem Türkiye'nin iş gücü ihtiyacına yönelik yeni bir model ortaya koymayı hem de nitelikli kadın istihdamına katkı yapılacak. Bugün dünyada işgücünün %40'ını kadınlar oluşturuyor. Kadın istihdamının %1 artması ise GSMH'yi 80 milyar dolar artırıyor. Ayrıca cinsiyet ve fırsat eşitliği tam olarak sağlanabilirse kadınların iş gücüne %1 katılmalarının dünya ekonomisine 28 trilyon dolar ek katkı sağlayacağı öngörülüyor. Söz konusu programın detayları, 10 Eylül Perşembe günü Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Wtech Danışma Kurulu Üyesi ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Wtech Yönetim Kurulu Üyesi ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Wtech Eğitim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Duman, UiPath Genel Müdürü Tuğrul Cora, Wtech Kurumsal Üyesi ve Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy'un katılımlarıyla düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında paylaşıldı. Konu ile ilgili yaptığı açıklama da Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney; "Pandemi süreci, tamamen dijitalleşen bir dünya ve yepyeni bir teknolojik toplum düzeni başlattı. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın dönüştürücü etkisi, süratle gelişen ve her sektöre, her alana etki eden teknolojik servis ve ürünler; hayatımıza yepyeni uzmanlık alanları ve yepyeni mesleklerin girmesini sağladı. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde var olan mesleklerin %40'ı ortadan kalkacak. Bu iş dallarının kaybolmasına henüz hiçbir ülke tam olarak hazır değil. Açıklanan tahminlere göre 2022'de 130 milyon yeni iş imkanı olacak ve bunların 70 milyonunu robotlar alacak; geriye kalan 60 milyon işin %54'ünü yapmak içinse yeni teknolojiler hakkında bilgi ve yetenek sahibi gençlere ihtiyacımız olacak. 2025 yılına kadar pek çok iş otomize olarak sadece mavi değil artık beyaz yakalıların da işlerini ellerinden almaya başlayacak ve karşımıza yeni bir çalışan sınıfı, metal yakalılar yani Robotlar ve yapay zeka gelecek" dedi.