Salgını bahane etmedi ihracatta 100 ülkeye ulaştı

Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, 2019'da bu yıl için planladıkları yatırım miktarının yüzde 70'ini gerçekleştirdiklerini söyledi: " İlk 8 ayda 1,5 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. Salgın sürecinde ihracatta yeni pazarlara açıldık ve dönem itibariyle 100 ülkeye ulaştık. İleri teknoloji hijyenik kilit sistemleri üzerine yoğunlaştık. Bu konuda Çinlilerin yerini doldurmaya kararlıyız."Endüstriyel kilit sektöründe Türkiye'nin küresel markası olan Mesan Kilit, ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 100'e çıkardı. Covid-19 sürecinde ileri teknoloji hijyenik kilit sistemleri üzerine yoğunlaşan şirket, dünya ekonomisinin durma noktasına gelmesine neden olan pandemi döneminde yatırım hedeflerinden şaşmadı. Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, şirketin gelecek vizyonuna ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.Mesan'ın 2019'da bu yıl için planladığı yatırım miktarının yüzde 70'ini gerçekleştirdiğini söyleyen Mustafa Mertöz şu ifadeleri kullandı: Salgın sürecinde kaçınılmaz olarak bazı yatırımlarımızı erteledik ancak planladığımız miktarın yüzde 70'ini bu ay itibariyle gerçekleştirdik. 2018'de ve geçtiğimiz yıl toplamda 10 milyon Euro yatırım yaptık. Bu yıl için 2,5 milyon Euro planlamıştık ancak pandemi devreye girdi. Eylül itibariyle 1,5 milyon Euro yatırım yapmış olduk. Geri kalan yüzde 30'luk kısım için yıl sonunda karar vereceğiz. Yatırım konusunda özel bankaların tutumu kritik öneme sahip. Bir miktar daha 'Oyun Kurucu' rolü üstlenmeleri gerekiyor. Yatırım iştahının açılması için bankaların da elini taşın altına koyması elzem.Özellikle Batılı ülkelerin salgın nedeniyle Çin yerine alternatif tedarikçi ülke arayışına girdiğini ifade eden Mertöz, "Özellikle Avrupa'dan, bölge ülkelerden ve Balkanlar'dan salgın öncesine kadar Çin'den kilit sistemleri tedarik eden firmalar, bu süreçte bizzat bizimle iletişime geçtiler. Yılın ilk 8 ayında bu anlamda ciddi bir talep gördük. Bu da, kırılan küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin ciddi anlamda avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Bunu ülke olarak sürdürülebilir hale getirebilirsek ihracat ve cari denge denkleminde ciddi ivme kazanabiliriz." dedi.Mesan'ın uzun süredir elektromekanik kilit sistemleri üzerine yoğunlaştığını belirten Mustafa Mertöz, "En önemli işimiz bu. Artık geleneksel yöntemin dışında bir uzaktan kumandayla çalıştırdığınız kilit sistemi tercih ediliyor.