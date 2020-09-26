Son dakika altın fiyatları: 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar!

İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle alış ve satış fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekerken yatırımcılar ise araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar!

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ DAHA DA ARTAR MI?

Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı sorusunun yanıtı araştırılırken Eylül ayının sonlarına doğru dalgalı grafik çizen altın fiyatları son dakika haberinin detayları burada...

İşte alış ve satış altın fiyatları...