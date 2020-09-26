Son dakika altın fiyatları: 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar!

İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle alış ve satış fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekerken yatırımcılar ise araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar!
Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı sorusunun yanıtı araştırılırken Eylül ayının sonlarına doğru dalgalı grafik çizen altın fiyatları son dakika haberinin detayları burada...
İşte alış ve satış altın fiyatları...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 415,92
SATIŞ: 432,01
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.067,70
SATIŞ: 3.092,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.052,00
SATIŞ: 3.098,00
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.943,62
SATIŞ: 3.001,78
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.489,00
SATIŞ: 1.511,40
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 746,80
SATIŞ: 756,60
GRAM ALTIN
ALIŞ: 458,30
SATIŞ: 458,49