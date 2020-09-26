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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları: 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar!

: 26 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ile canlı rakamlar!

ile ilgili haberleri sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken aynı zamanda ekonominin merkezinde de yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle dalgalı bir grafiğe sahip olan altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ile canlı rakamlar ve son dakika haberinin detayları burada!

Giriş Tarihi: 26.9.2020 07:07 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları: 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar!

İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle alış ve satış fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekerken yatırımcılar ise araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ile canlı rakamlar!

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ DAHA DA ARTAR MI?

Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı sorusunun yanıtı araştırılırken Eylül ayının sonlarına doğru dalgalı grafik çizen altın fiyatları son dakika haberinin detayları burada...

İşte alış ve satış altın fiyatları...

Son dakika altın fiyatları: 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,92
SATIŞ: 432,01

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.067,70
SATIŞ: 3.092,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.052,00
SATIŞ: 3.098,00

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Son dakika altın fiyatları: 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.943,62
SATIŞ: 3.001,78

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.489,00
SATIŞ: 1.511,40

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları: 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 746,80
SATIŞ: 756,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,30
SATIŞ: 458,49

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Son dakika altın fiyatları: 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar!
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