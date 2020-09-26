Uzaktan eğitime örnek model

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformunda ilk eğitimler, Orman Genel Müdürlüğümüzce istihdam edilen sözleşmeli personel için hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında verilmeye başlandı. Hizmet içi eğitimlere 26 Haziran 2020'de 731 kişilik personel ile başlandı. Eğitimler haftanın iki günü 09.00-18.00 saatlerinde ilgili personele açıldı. Düzenlenen 19 ayrı başlıktaki eğitimin 9'u canlı sınıf video formatında, 10'u ise sunum formatında katılımcılara verildi. Canlı sınıf etkinliklerine katılan personel, eğitimlerini etkileşimli bir şekilde aldı ve daha sonra katıldıkları eğitimleri tekrar izleyebildi.Eğitimler devlet işleyişi, kurum teşkilatı ve işleyişi, mesleki ve kişisel gelişim ve mevzuat eğitimleri olarak 4 ana başlık altında gruplandı. Uzaktan Eğitim Kapısı'ndaki eğitimlerde, genel olarak Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatının farklı birimlerinden uzman personel yer aldı.Eğitimlerin ikinci etabı, 25 Ağustos 2020'de 2 bin 561 orman muhafaza memurunun Uzaktan Eğitim Kapısı'na tanımlanmasıyla başladı. Toplam 17 eğitimden oluşan ikinci etabın bugüne kadar 12'si tamamlandı. Üçüncü etapta ise bin 142 İşletme Şefliği yapan Orman Mühendisleri ile diğer personel eğitimlerini Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden alacak.