Vertiv’e büyük ödül

Omdia'nın araştırması, sınır bilişimden kurum içine kadar, prefabrik modüler veri merkezleri için küresel pazarın %65'ten fazla büyüdüğünü gösteriyor. Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı olan Vertiv (NYSE: VRT), teknoloji analiz şirketi Omdia tarafından, küresel prefabrik modüler veri merkezi (PFM) pazarının önde gelen tedarikçilerinden biri olarak gösterilirken, küresel pazar payında da ikinci sırayı aldı. Prefabrik Modüler Veri Merkezleri adını taşıyan Omdia raporu, 2020 başında yayınlanırken, 2018 ve 2019 verilerini baz alarak, 2018 yılındaki PFM harcamalarının 1,2 milyar dolar olduğu; 2019 için %65'ten fazla artışın kurulumlardaki büyüme kaynaklı olduğunu belirtiyor.