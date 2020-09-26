Yazılım patentinde dijital iletişim ilk sırada

Dördüncü sanayi devrimi gerçekleşirken, bilgisayar yazılımları; bankacılıktan, otomotive eğitimden, sağlığa gıdadan tekstile kadar hayatımızın her alanına girdi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ( WIPO) verilerine göre; yazılım alanında yapılan patent başvuruları arasında ilk sırayı Dijital İletişim alırken, Bilgisayar Teknolojisi en hızlı büyüyen ikinci alan oldu. Bu iki teknik alan, diğer alanlardaki teknik uygulamaları akıllı cihazlara dönüştürüyor. Peki sorunlara çözüm üreten, yaşamımızı kolaylaştıran yazılımlar nasıl korunuyor? Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de en çok hangi sektörlerde yazılım patent başvurusu yapılıyor?Günümüzde bilgisayarlar ve bu bilgisayarlar içerisinde görev yapan programlar ev ve iş hayatımızın temel cihazları haline geldi, bilgisayarsız bir hayatı sürdürmek nerede ise imkansız oldu. Bilgisayar programları (yazılım) ile teknik problemlere çözümler sunuluyor ve çözümler patentlenebilirlik kriterleri olan yenilik basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini de yerine getiriyor. TÜRKPATENT gibi resmi patent otoriteleri, çözüm bir bilgisayar programı tarafından gerçekleştirilmiş dahi olsa, bahsedilen bilgisayar programını ve bilgisayar programının etkileşimde bulunduğu teknik unsurlar içeren buluşlar için, patentlenebilirlik kriterlerini yerine getirmeleri durumunda patent belgesi vererek koruma elde edilmesini sağlıyor.Bu kapsamda, WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) verilerine baktığımızda, 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan patent başvurularının% 61,8'inin yazılımla ilgili olduğu görülüyor. (Bu sayı bir önceki yıla göre % 21,64 artış göstermiş) Dünyada en çok başvuru yapan şirket sıralamasına baktığımızda ise, ilk 10 şirketten dördünün Avrupa'dan, ikisinin ABD'den, diğer dördünün de Asya'dan olduğunu görüyoruz.Sektörler incelendiğinde ise; Dijital İletişim uzun yıllardır en ön sırada yer alan Tıbbı Teknolojiyi geride bırakarak en hızlı büyümeyi gösteren alan oldu. Dijital iletişimdeki artış, özellikle Çin (+% 65), ABD (+% 15) ve Güney Kore'den (+% 36) olmak üzere, çok sayıda patent başvurusu yapan birkaç ülkeden gelen artıştan kaynaklanıyor. Avrupa hem diğer aktörler için çekici bir pazar hem de aktif olarak inovasyon yapan bir bölge.