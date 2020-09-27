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Haberler Ekonomi Haberleri Bu ayın Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman hangi tarihte hesaplara yatacak?

Bu ayın ne zaman ödenecek? kısa çalışma ödeneği ne zaman hangi tarihte hesaplara yatacak?

bilindiği üzere her ay belirlenen tarihler aralığında vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ödeneklerin hesaplara yatacağı tarihi de duyurdu. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, bu ay ne zaman yatar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.9.2020 18:46 ABONE OL
Bu ayın Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman hangi tarihte hesaplara yatacak?

Koronavirüs salgınının işveren ve çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan ödemeleri için vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Çalışanlara İşsizlik fonu üzerinden sağlanan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarih de geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BU AY KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşların maddi problemlerini bir nebze olsun giderebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor. Ekim ayına kadar sürecek olan ödemelerin tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı…

Bu ayın Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman hangi tarihte hesaplara yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yattı.

Bakan Selçuk, " Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." şeklinde konuşmuştu.

Bu ayın Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman hangi tarihte hesaplara yatacak?

ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Bu ayın Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman hangi tarihte hesaplara yatacak?
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