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Öğle molası vermeyen müdür tazminatsız kovuldu

Giriş Tarihi: 27.9.2020 ABONE OL
Öğle molası vermeyen müdür tazminatsız kovuldu
Bursa'da işlerin yoğunluğunu bahane ederek personelin öğle yemeği molasına çıkmasına müsade etmeyen işkolik müdür tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi'nin tazminat ödenmesi yönündeki kararı Yargıtay'dan döndü. Davacının personeli işlerin yoğunluğu gerekçesi ile öğle yemeğini göndermemek gibi baskıcı tutum ve eylemlerde bulunduğunun vurgulandığı Yargıtay kararında "İş Kanunu'nun 25/II-d maddesi uyarınca işveren feshinin haklı olduğu anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır" denildi.
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Öğle molası vermeyen müdür tazminatsız kovuldu
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