SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 27 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar?

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: bugün hareketlendi! 27 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği, piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da devam ediyor. Gram altının fiyatı bugün ufak bir yükseliş yaşadı ve 458 TL'ye ulaştı. Aynı anda, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir seyir içerisinde ilerliyor. Peki, 27 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram bugün ne kadar, kaç para? Güncel ve canlı altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, 27 Eylül 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 27.9.2020 10:04 Son Güncelleme: 27.9.2020 10:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 27 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

Güncel , piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da hareketliliği yaşıyor. Gram altının fiyatı bugün küçük bir yükseliş yaşayarak 458 TL seviyesinden işlem görüyor. Covid-19 salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor yenilemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATI DAHA DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 27 Eylül 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 27 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.077,90
  • Satış: 3.091,20

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.060,00
  • Satış: 3.105,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 27 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 458,30
  • Satış: 458,49

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 27 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.494,00
  • Satış: 1.510,90

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 27 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 749,30
  • Satış: 756,40

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! 27 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün kaç para?

TAM ALTIN

  • Alış: 2.953,25
  • Satış: 3.010,02

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 27 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar?
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