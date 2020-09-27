SON DAKİKA: Emekliye yeni zam geliyor! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak zam miktarı için son dakika haberlerini araştırıyor. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki zam alıyor. Bu zamlardaki en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. Ocak zammında 2020 yılının son 6 aylık enflasyon rakamları etkili olacak. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın beklenti anketini açıklaması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylarda belli olmaya başladı. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2021 Ocak zammı 5.4 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 358 liraya varan artış olacak.