SON DAKİKA: Emekliye yeni zam geliyor! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak zam miktarı için son dakika haberlerini araştırıyor. Bilindiği üzere, emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki zam alıyor. Bu zamlardaki en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. Ocak zammında 2020 yılının son 6 aylık enflasyon rakamları etkili olacak. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın beklenti anketini açıklaması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylarda belli olmaya başladı. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak?
2021 Ocak zammı 5.4 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 358 liraya varan artış olacak.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI NE KADAR?
Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.