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Haberi: ne kadar? Vakıfbank, , Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

ile ilgili haberleri, son dönemde vatandaşların araştırdığı konular arasında ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda sunulan Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi imkânı sunulmuş, vatandaşlar konut ve araç satışlarına oldukça rağbet göstermişti. Bu noktada yine konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları merak konusu oluyor. Peki, Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, , Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 27.9.2020 10:23 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

Geçtiğimiz aylarda cumhuriyet tarihinin en düşük oranlı vatandaşlara sunulmuş, araç ve konut kredilerinde patlama yaşanmıştı. Son dönemde kredi faiz oranlarına yine rağbet artmış durumda. Bankalardan uygun fiyatlı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'Kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, , Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI 2020 EYLÜL

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları...

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

QNB

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45

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Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları
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