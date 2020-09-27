Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

Geçtiğimiz aylarda cumhuriyet tarihinin en düşük oranlı kredi faiz oranları vatandaşlara sunulmuş, araç ve konut kredilerinde patlama yaşanmıştı. Son dönemde kredi faiz oranlarına yine rağbet artmış durumda. Bankalardan uygun fiyatlı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'Kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları
İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları...
HALKBANK
İhtiyaç: 1.31
Konut: 0.99
Taşıt: 1.30
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: 1.32
Konut: 1.29
Taşıt: 1.30
İŞ BANKASI
İhtiyaç: 1.30
Konut: 1.25
Taşıt: 1.30
İNG BANK
İhtiyaç: 1.19
Konut: 1.24
Taşıt: 1.17
DENİZBANK
İhtiyaç: 1.76
Konut: 1.34
Taşıt: 1.41
QNB
İhtiyaç: 1.14
Konut: 1.31
Taşıt: 1.45