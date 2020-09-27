Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

Geçtiğimiz aylarda cumhuriyet tarihinin en düşük oranlı kredi faiz oranları vatandaşlara sunulmuş, araç ve konut kredilerinde patlama yaşanmıştı. Son dönemde kredi faiz oranlarına yine rağbet artmış durumda. Bankalardan uygun fiyatlı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'Kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI 2020 EYLÜL

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları...