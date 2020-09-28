Bu yaz en çok Alman turist geldi

Yeni tip koronavirüs normalleşme sürecinin ardından uçuşların açılmasıyla turistler, haziran ortasından itibaren Türkiye'ye gelmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Türkiye, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, yüzde 76.6 azalışla 7 milyon 255 bin 107 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ocakağustos arasında yurt dışında ikamet eden 2 milyon 16 bin 553 Türk vatandaşının da ana vatana gelmesiyle toplam 9 milyon 271 bin 660 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Yılın 8 aylık döneminde en çok ziyaretçi 789 bin 602 kişi ile Almanya'dan gelirken, turist gönderen ülkeler sıralamasında 772 bin 686 kişi ile Rusya ikinci, 532 bin 417 kişi ile Bulgaristan üçüncü oldu.