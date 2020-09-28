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Son Dakika Haberleri | ne kadar, kaç TL ile ilk işlem gününe başladı? gram ve fiyatları

Son Dakika Haberi... yeni haftada vatandaşları için merak konusu oldu. Koronavirüs salgının erken dönemlerinde itibaren yükseliş trendine başlayan altın fiyatları son dönemde durağan seyrediyor. Altın alış ve satış işlemi yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 28 Eylül pazartesi itibari ile altın fiyatları hangi seviyede seyrediyor? Bu başlık altında, tam, Ata, Cumhuriyet, yarım, gram ve fiyatları ile dönemlik altın grafikleri yer almaktadır...

Giriş Tarihi: 28.9.2020 21:22 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile ilk işlem gününe başladı? Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

Yaşanan küresel gelişmeler nedeniyle güvenli liman alımları ile birlikte hızlı bir yükseliş trendine girmiş ve uzun bir süre bu yukarı yönlü hareket devam etmişti. Bugün de altın fiyatları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, haftanın ilk işlem günü altın fiyatları ne kadar ve kaç TL ile güne başladı? Aşağıda, Cumhuriyet, tam, Ata, gram, yarım ve fiyatları yer alıyor. İşte, pazartesi gününe ait güncel fiyatlar ve haftalık grafikler…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları haftaya yükselişte başlarken fiyatlar hakkında araştırmalar da arttı. Haberimizin içerisinden güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz.

Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile ilk işlem gününe başladı? Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,95
SATIŞ: 434,11

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.082,60
SATIŞ: 3.095,90

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.060,00
SATIŞ: 3.105,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile ilk işlem gününe başladı? Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.953,25
SATIŞ: 3.010,02

TAM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.496,60
SATIŞ: 1.513,50

YARIM ALTIN FİYATI

Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile ilk işlem gününe başladı? Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 750,60
SATIŞ: 757,70

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile ilk işlem gününe başladı? Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 459,20
SATIŞ: 459,29

GRAM ALTIN FİYATI

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Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile ilk işlem gününe başladı? Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları
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