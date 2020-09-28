Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile ilk işlem gününe başladı? Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları

Yaşanan küresel gelişmeler nedeniyle güvenli liman alımları ile birlikte altın fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girmiş ve uzun bir süre bu yukarı yönlü hareket devam etmişti. Bugün de altın fiyatları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, haftanın ilk işlem günü altın fiyatları ne kadar ve kaç TL ile güne başladı? Aşağıda, Cumhuriyet, tam, Ata, gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor. İşte, pazartesi gününe ait güncel fiyatlar ve haftalık grafikler…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları haftaya yükselişte başlarken fiyatlar hakkında araştırmalar da arttı. Haberimizin içerisinden güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz.