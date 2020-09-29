Dev santralın kurulumu başladı

Türkiye tarihinin en stratejik projelerinden biri olan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı tüm hızıyla devam ediyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde çorak arazide, 2 bin 600 futbol sahasına eşit alanda yerli üretim panellerle kurulumu başlayan santral, tamamlandığında uzaydan da görülecek. Güneş enerjisinden elektrik üretecek tesisin 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını söyleyen Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "Nasıl ki petrol stratejik bir enerji kaynağıysa, bu paneller petrol gibi, bu asrın petrolü. Tek farkı şu; petrol tükeniyor bu tükenmiyor" dedi. Ankara'da kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen paneller, Karapınar'daki santralde montajlanarak üretime hazır hale getiriliyor.Tesiste panel montajlarının devam ettiğini ifade eden Murtaza Ata, şöyle devam etti: "İlk kabulünü geçtiğimiz hafta sonu yaptık. Tabii ki buradaki amaç bir an önce tamamlanan kesimlerini devreye almak. Çünkü 1.300 megavatt bu tesisin kurulması 32 ay sürecek. Mayıs, Haziran 2023'te bitecek. Biten kısmını devreye alacağız. Bunu bir firmanın değil milli bir proje olarak değerlendiriyoruz." Projenin Türkiye tarihinin en stratejik yatırımlarından olduğunu ifade eden Dr. Murtaza Ata, "Kendimize ait teknolojiyle ürettiğimiz panellerle artık enerji santrali kurup üretime başlamış oluyoruz" diye konuştu. Şu anda sahada şantiyede yaklaşık 800 kişinin çalıştığını kaydeden Murtaza Ata, "Sayı biraz daha artabilir ancak santralimiz tamamlandığında yaklaşık 100 kişiyle işleteceğiz. Tabii çok büyük, devasa bir alan. Burada bir takım teknolojiler kullanacağız. Otomatik yıkama sistemleri, otomatik arıza tespit sistemleri, robotları, dronları kullanacağız. Ve bütün bunlar içinde gelişmiş bir scada merkezi inşaatına başlanacak. Onunla ilgili de anıtsal bir yapı olmasını arzu ediyoruz" dedi.KONYA Karapınar Güneş Enerji Santrali, 1 milyar dolarlık yatırımla 2.600 futbol sahasına eşit, 20 milyon metrekare alanda kurulacak ve tek başına yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.