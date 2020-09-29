SON DAKİKA: Emekli maaşlarına Ocak zammı müjdesi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini araştırmaya başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki zam alıyor. Zamların belirlenmesinde en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. Bu noktada, geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından beklenti anketinin açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bazı detaylar belli oldu. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ve son dakika haberinin ayrıntıları…
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı beklenti anketine göre, emekli maaşlarına Ocak ayında 5.4'lük bir zam oranı yapılacak. Bu durumda 358 liraya varan artışa neden olacak.
İşte detaylar;
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI NE KADAR?
Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.