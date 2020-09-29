SON DAKİKA: Emekli maaşlarına Ocak zammı müjdesi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini araştırmaya başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki zam alıyor. Zamların belirlenmesinde en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. Bu noktada, geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından beklenti anketinin açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bazı detaylar belli oldu. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı beklenti anketine göre, emekli maaşlarına Ocak ayında 5.4'lük bir zam oranı yapılacak. Bu durumda 358 liraya varan artışa neden olacak.

İşte detaylar;