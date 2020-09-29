Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Emekli maaşlarına Ocak zammı müjdesi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

: maaşlarına Ocak zammı müjdesi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

maaşlarına yapılacak miktarı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Türkiye’de milyonlarca emekli, her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki defa zam alıyor. Bunların yanı sıra ise iki dini bayramda biner liralık ikramiye alıyor. Ocak zammı ile ilgili araştırmalar ise şimdiden başladı. Geçtiğimiz günlerde, Merkez Bankası’nın beklenti anketini açıklaması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bazı detaylarda belli olmaya başladı. Peki, SSK-BAĞKUR emekli maaşlarına ne kadar zam olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 29.9.2020 10:36 Son Güncelleme: 29.9.2020 10:36 ABONE OL
Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geldi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca , Ocak ayında yapılacak miktarı ile ilgili haberlerini araştırmaya başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki zam alıyor. Zamların belirlenmesinde en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. Bu noktada, geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından beklenti anketinin açıklanması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bazı detaylar belli oldu. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı beklenti anketine göre, emekli maaşlarına Ocak ayında 5.4'lük bir zam oranı yapılacak. Bu durumda 358 liraya varan artışa neden olacak.

İşte detaylar;

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geldi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek.

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geldi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geldi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geldi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

AİLE YARDIMI NE KADAR?

Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.

Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam müjdesi geldi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Emekli maaşlarına Ocak zammı müjdesi! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA