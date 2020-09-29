Gıda israfıyla mücadelede önemli adım

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan 'Gıda kayıp ve israflarının 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltılması hedefine yönelik yürütülen projede gönüllü yer alacak olan Ülker, iş ortağı Migros'la gıda kayıp ve israfını azaltma yolunda birlikte çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker CEO'su Mete Buyurgan, israfsız şirket modeli prensibiyle çalıştıklarını belirterek, dünya standartlarında kabul görmüş sürekli iyileştirme yöntemlerini kullanarak, "sıfır kayıp" hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.

Buyurgan, Operasyonel mükemmellik yaklaşımıyla tedarik zincirini uçtan-uca ele aldıklarını ve sürekli gelişim döngüsü içinde kayıpları azalttıklarını ifade ederek, "İsrafsız üretim kültürümüzle, ilk seferde hedeflenen kalitede üretiyor ve kayıpları kaynağında önlemeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, 2019 yılında toplam atıklarımızın yüzde 91'ini geri dönüştürdük. Yıllardır israfsız üretim modeliyle çalışarak bu kültürü tamamen içselleştirdik ve gelmiş olduğumuz noktada aldığımız ham maddelerin yüzde 98,9'unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık.

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