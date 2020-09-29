İki müjde birden: Hem istihdam hem turizm! Palandöken, Pandemiyi fırsata çevirecek

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden olan ve Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, yıllar sonra modern haline kavuştu.
1700'lü yıllarda bölgede meydana gelen heyelan sonucu oluştuğu bilinen ve uzunluk olarak dünyanın en uzun 3'üncü şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde yaz başında peyzaj çalışmaları başlatıldı. Özel bir aileye ait arazide bulunan Şelale, Erzurum Valisi Okay Memiş'in girişimleri ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından projelendirildi. Aileye ait olan bölgede kamulaştırma yerine aileye tesisler açma hakkı verildi. Doğal güzellik, modern merdiven sistemi ve ferforjelerle güvenlik sağlandı. Ayrıca gece gelecek olan ziyaretçiler içinde ışıklandırma sistemleri döşendi. Daha önce 60 milyona kadar yapım maaliyeti çıkarılan bölge, 1 milyon liraya yeni yüzüne kavuştu.
ŞELALENİN ÇEVRESİ, BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ
Daha önce şelalenin bulunduğu arazinin sahibi olan ailenin merdiven yaptıkları için Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını hatırlatan Memiş, tamamen kurul onayıyla çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Memiş; "Tortum Şelalesi, Palandöken kadar önemli bir yer. Göreve başladığımda gittiğimde, yürümek bile mümkün değildi. İki tane geçiş köprüsü vardı. O köprüleri görür görmez dedim ki burayı kapatıp güvenliği alın. Güvenlik zafiyeti vardı. İkinci sorun ise o bölge heyelanlı bir arazi. Heyelanla ilgili bir sorun var. Merdivenlerin bir kısmı uçmuştu. Vatandaşın arazilerinden insanlar yürüyordu. Ata kardeşler diye bir aileye ait bir alandı. Kamulaştırabilir miyiz dedik baktık çok maliyetli oluyor. Bizde bir proje yaptık. TKDK destekledi. O projeyi kuruldan izin alarak yaptık. Ata kardeşlere dedik ki, 'Neden yapmıyorsunuz' dediler ki 'Kuruldan izin almadan merdiven yaptık diye ağır cezada yargılandık'. Ben kurulu davet ettim. Toplandık. Uzman arkadaşlara hayalimizi anlattık. Binlerce insan geliyor buraya ama insanların can güvenliği yok bunu önlememiz lazım ve muhteşem bir doğa güzellik ama tesis yok. Tesis olmayınca insanlara çok açamıyoruz. Bunlar uygun görüldü ve projeler onaylandı. İşe başladık. Heyelanlı bölge tamamen temizlendi. Ana kayaya kadar indik. Ortaya çok güzel bir iş çıktı. Önce güvenliği sağladık. İki köprüyü de yeniledik. Gece aydınlatması yaptık. Şimdi insanlar gündüzden daha çok gece ziyarete gidiyorlar. Engelli vatandaşlarımız göremiyordu. Engelli vatandaşlarımızın görebileceği bir alan oluşturduk. Hep doğal malzemelerle restorasyon yaptık. Doğal bütünlük sağlandı. Bitkiler ektik tamamı endemik bitkilerden oluştu. Tesisler yenilendi" dedi.
EN AZ 2 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK, HEDEF 500 BİN TURİST
Tortum Şelalesi'nde yapılacak olan tesislerle birlikte turist sayısında 500 binlere ulaşiacağını söyleyen Vali Memiş, en az 2 bin vatandaşında bölgede istihdam edileceğini ifade etti. Memiş; "En az 2 bin kişi ekmek yiyecek. Önümüzdeki günlerde turizm operatörleri ile o bölgede bir araya geleceğiz. Çok uygun fiyata yaptık. Sadece proje bedeli 10 milyon denmişti ve yapım maliyeti 60 milyona çıkacaktı. Biz 1 milyona mal ettik. YİKOB aracılığı ile yaptık. Bu ödeneği sağlayan Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz makam aracımızın giderlerinden kısarak bu şehre değer katan projelerde kullanıyoruz. Tesisler yenilendi. On binlerce insanı bekliyoruz. En az 500 bin turist bekliyoruz. Bu potansiyel zaten var. İnsanların çok merakla gittiği bir yer. Şimdi giden insanlar sadece Şelaleyi görmeyecek, daha çok vakit geçirebilecek, akşam saatlerinde güvenle gezebilecek, yemeğini yiyebilecek, ailesiyle hoş vakitler geçirebilecek" diye konuştu.
PALANDÖKEN, BU SEZON DAHA ÇOK TERCİH EDİLECEK
Erzurum Valisi Okay Memiş, kış turizmi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en önemli kayak merkezi olan Palandöken Dağı'nda bu yıl pandeminin fırsata çevrileceğini ve bir çok yabancı turistin sağlık alt yapısından dolayı Erzurum'u tercihe edeceğini söyledi. Vali Memiş, "İçişleri Bakanlığımızın marifetiyle Palandöken'de bir otel inşa ettik. 33 odalı 9 villası olan bir otel. 5 yıldızlı oteller yapılıyor. Dünyaca ünlü bir otelin inşaatı başladı. Bu sezon olmasa da bir sonraki sezona yetişecek. Yine bir otel inşası devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi de yatırımcılara çok yardımcı oluyor. Pandemiden dolayı insanların yurt dışından Erzurum'u daha çok tercih edeceklerini bekliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi burada da bir vaka artışı oldu ama kontrol altında. Sağlık alt yapımız çok iyi. Bu turizmde bir fırsat olacaktır. Bu krizi fırsata çevireceğimizi düşünüyoruz. Etkilenmekten ziyade daha çok turist geleceğini bekliyoruz. Şuan hazırlıklarımızı yapıyoruz. Herhangi bir sezon problemi görülmüyor ama tabi bilim kurulumuz ve Sağlık Bakanlığımızın kanaatleri yönlendirici olacak Biz şuan sezona hazırlıklarımızı tamamladık. Tedbirlerimizi mutlaka alacağız. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.