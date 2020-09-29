İki müjde birden: Hem istihdam hem turizm! Palandöken, Pandemiyi fırsata çevirecek

PALANDÖKEN, BU SEZON DAHA ÇOK TERCİH EDİLECEK

Erzurum Valisi Okay Memiş, kış turizmi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en önemli kayak merkezi olan Palandöken Dağı'nda bu yıl pandeminin fırsata çevrileceğini ve bir çok yabancı turistin sağlık alt yapısından dolayı Erzurum'u tercihe edeceğini söyledi. Vali Memiş, "İçişleri Bakanlığımızın marifetiyle Palandöken'de bir otel inşa ettik. 33 odalı 9 villası olan bir otel. 5 yıldızlı oteller yapılıyor. Dünyaca ünlü bir otelin inşaatı başladı. Bu sezon olmasa da bir sonraki sezona yetişecek. Yine bir otel inşası devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi de yatırımcılara çok yardımcı oluyor. Pandemiden dolayı insanların yurt dışından Erzurum'u daha çok tercih edeceklerini bekliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi burada da bir vaka artışı oldu ama kontrol altında. Sağlık alt yapımız çok iyi. Bu turizmde bir fırsat olacaktır. Bu krizi fırsata çevireceğimizi düşünüyoruz. Etkilenmekten ziyade daha çok turist geleceğini bekliyoruz. Şuan hazırlıklarımızı yapıyoruz. Herhangi bir sezon problemi görülmüyor ama tabi bilim kurulumuz ve Sağlık Bakanlığımızın kanaatleri yönlendirici olacak Biz şuan sezona hazırlıklarımızı tamamladık. Tedbirlerimizi mutlaka alacağız. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.