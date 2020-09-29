İstihdama pandemi ayarı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan yasa teklifiyle gençlerin ayda 10 günden az çalışması durumunda uzun vadeli sigorta primini ödemeye gerek kalmadan, iş ve meslek hastalığı sigortasıyla çalışmalarına imkân sağlanacak. Belirli süreli iş sözleşmesi kolaylaştırılacak. Revize edilerek Meclis'e gönderilen istihdam paketi kapsamında esnek çalışma modelleriyle çalışanların iş-yaşam dengesi kurarak sosyal yaşamlarına, kurs, eğitim programlarına daha fazla vakit ayırmaları sağlanacak. Esnek çalışma modelleri sosyal güvenlik sistemiyle de desteklenecek.Gençlerin ayda 10 günden az çalıştırılması halinde uzun vadeli sigorta primi yatırma zorunluluğu olmayacak. Bu kapsamdaki 29 yaş altı gençler için yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi yatırılması yeterli olacak. Normalde bir işçi için ayda yüzde 22.5 oranında işveren, yüzde 15 oranında da işçi primi olmak üzere yüzde 37.5 oranında prim ödeniyor. İşveren ayda 10 günden az çalıştırdığı işçi için yüzde 37.5 yerine sadece yüzde 2 oranında prim yatıracak.Yasa teklifine göre, gençler ve elli yaş üstü üzerine belirli süreli sözleşmeyle iki yıla kadar çalışma imkânı getiriliyor. Böylece 50 yaş üzeri de yarı zamanlı çalışabilecek. Ayda 30 gün yerine 15 gün çalışarak bu sürenin ücretini alacaklar. Gelir Vergisi indirimi ile yarı zamanlı çalışmaya geçiş teşvik edilecek. Tam zamanlı çalışmadan yarı zamanlıya geçenlerin çalışmadıkları sürelere ilişkin primleri devlet tarafından karşılanarak emekliliklerinin gecikmemesi yönünde teşvik öngörülüyor. Böylece, ayda 30 gün yerine 15 gün çalışan kişi, yarım ücret alacak ancak primi 30 gün üzerinden yatırılacak. İş Kanunu'na göre, iş sözleşmeleri esas olarak "süresiz" yapılıyor. "Belirli süreli" sözleşme ise istisnai durumlarda söz konusu. Yeni düzenlemeyle, işin süreli olup olmadığına bakılmaksızın ve zincirleme olarak belirli süreli sözleşme yapılabilecek.İSTİHDAMIN artırılması için proje ve sektörlere yönelik destekler devam edecek. Teşviklerde gençlerin ve kadınların istihdamını öncelikleyen mekanizmalar oluşturulacak. Yaklaşık 12 yıldır uygulanan prim borcu olmayan işverenin çalıştırdığı işçiler için uygulanan 5 puanlık prim indirimi sürecek.