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’deki keşif ithal gazı ucuzlatacak

Giriş Tarihi: 29.9.2020 ABONE OL
Karadeniz’deki keşif ithal gazı ucuzlatacak
KPMG Türkiye Petrol ve Doğal Gaz Sektör Lideri Hakan Demirelli, Türkiye'nin son dönemde doğalgaz altyapısında attığı adımların ve Karadeniz'deki keşfin daha cazip koşullu kontratların önünü açabileceğini belirtti. Demirelli, "Bu gelişmeler, kontrat yenileme sürecinde fiyatlama mekanizmasının ülkemiz lehine değişeceği ve ithal gazın ucuzlayacağı yönünde ciddi beklenti yaratıyor" dedi. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin 45-50 milyar metreküp seviyesinde olduğunu ifade eden Demirelli, "Yenilenebilir kaynakların payının da artması gaza talebi azalttı" diye konuştu.
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Karadeniz’deki keşif ithal gazı ucuzlatacak
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