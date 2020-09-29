Kayseri'de pancarın şekere yolculuğu başladı

İlk olarak Boğazlıyan, ardından Turhal ve son olarak ta Kayseri Fabrikalarında gerçekleştirilen ilk pancar alım ekinliğinde silolara depolanan pancarlar, işletmeye alınarak şekere dönüşmeye başladı.

Kayseri Şeker'de düzenlenen etkinliğe Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Birim Müdürleri ile ilgili personeller katıldı.

Kesilen kurbanın ardından dualar eşliğinde işletmeye alınan pancarlar, tazyikli su ile temizlenerek fabrikadaki yerini aldı.

Kayseri Şeker'in 66. kampanya döneminde 90 gün içerisinde 1 milyon 170 bin ton pancar işlenerek 174 bin ton şekere dönüştürülecek. Ayrıca işlenen bu pancarın karşılığında 45 bin ton melas ve 234 bin ton yaş küspe üretimi gerçekleştirecek.