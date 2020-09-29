Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kayseri'de pancarın şekere yolculuğu başladı

'de pancarın şekere yolculuğu başladı

Fabrikası 66. pancar işleme kampanya dönemini başlattı. Yeni dönemde Şeker 174 bin ton şeker üretecek.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 29.9.2020 17:28 ABONE OL
Kayseri'de pancarın şekere yolculuğu başladı

İlk olarak Boğazlıyan, ardından Turhal ve son olarak ta Kayseri Fabrikalarında gerçekleştirilen ilk pancar alım ekinliğinde silolara depolanan pancarlar, işletmeye alınarak şekere dönüşmeye başladı.

Kayseri Şeker'de düzenlenen etkinliğe Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Birim Müdürleri ile ilgili personeller katıldı.

Kesilen kurbanın ardından dualar eşliğinde işletmeye alınan pancarlar, tazyikli su ile temizlenerek fabrikadaki yerini aldı.

Kayseri Şeker'in 66. kampanya döneminde 90 gün içerisinde 1 milyon 170 bin ton pancar işlenerek 174 bin ton şekere dönüştürülecek. Ayrıca işlenen bu pancarın karşılığında 45 bin ton melas ve 234 bin ton yaş küspe üretimi gerçekleştirecek.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de pancarın şekere yolculuğu başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA