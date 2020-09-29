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" 3" 'ndan geçti

Petrol platformu 'ndan römorkör eşliğinde geçip Karadeniz'e açıldı. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de refakat etti.

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 09:36 Son Güncelleme: 29.9.2020 09:41 ABONE OL
Koca ayak 3 İstanbul Boğazı'ndan geçti

'GSP Antares' adlı römorkörün çektiği 'GSP Big Foot 3' (Koca ayak 3) adlı petrol arama platformu saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan platformun geçişine Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Boğaz geçişini yaklaşık 2 saatte tamamlayan platform ve römorkör Romanya'nın Köstence Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı.

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"Koca ayak 3" İstanbul Boğazı'ndan geçti
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