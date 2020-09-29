"Koca ayak 3" İstanbul Boğazı'ndan geçti

'GSP Antares' adlı römorkörün çektiği 'GSP Big Foot 3' (Koca ayak 3) adlı petrol arama platformu saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan platformun geçişine Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Boğaz geçişini yaklaşık 2 saatte tamamlayan platform ve römorkör Romanya'nın Köstence Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı.

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