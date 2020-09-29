Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik tarihi hesaplama

?

Kişilerin yasalar tarafından belirlenen sürede çalışmaları ve sonradan iş hayatına son vermelerine emeklilik denir. Günümüzde her çalışan ise, emekli olma hayali kurar. Emekli olma hakkı kazanan bireyler, geçmiş dönemde verdikleri hizmetler nedeniyle belirli ve düzenli bir gelir alma hakkı kazanır. Bu noktada emekli olma zamanları da, emeklilik hayali kuran çalışanlar tarafından merak konusu oluyor. Vatandaşlar, ‘’ sorusuna yanıt arıyor. İşte

Giriş Tarihi: 29.9.2020 16:14 Son Güncelleme: 29.9.2020 16:14 ABONE OL
Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik tarihi hesaplama

Emekli olmak, çalışan her bireyin hayalini süslüyor. Kişiler, belli bir süre hizmet verdikten sonra, geçmişte verdikleri hizmetlerin karşılığında, düzenli bir gelir hakkı kazanırlar. Bunların yanı sıra hâlihazırda bir işte çalışırken, geçirdiği bir kaza nedeniyle çalışamayacak duruma gelen kişilerde emeklilik hakkı kazanır. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar, gün içerisinde sıklıkla 'ne zaman emekli olurum' sorusunu aratıyor. Haberimizin içerisinden, SGK emeklilik tarihi hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Vatandaşlar emeklilik hakkını kazanabilmesi için yaşadığı ülkedeki, çalışma primi ve yaş şartlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Ülkemizde emeklilik yaşı erkeklerde 65 kadınlarda ise 60'dır. Bu durum işe başlama ve prim tamamlama durumuna göre değişkenlik gösterebilir. İşte tüm detayları;

İşe Başlama Tarihi

Tamamlaması

Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Prim

08.09.1976 ve daha öncesi

25

Yok

5000

09.09.1976-23.05.1979 arasında

25

44

5000

24.05.1979-23.11.1980 arasında

25

45

5000

24.11.1980-23.05.1982 arasında

25

45

5075

24.05.1982-23.11.1983 arasında

25

47

5150

24.11.1983-23.05.1985 arasında

25

48

5225

24.05.1985-23.11.1986 arasında

25

49

5300

24.11.1986-23.05.1988 arasında

25

50

5375

24.05.1988-23.11.1989 arasında

25

51

5450

24.11.1989-23.05.1991 arasında

25

52

5525

24.05.1991-23.11.1992 arasında

25

53

5600

24.11.1992-23.05.1994 arasında

25

54

5675

24.05.1994-23.11.1995 arasında

25

55

5750

24.11.1995-23.05.1997 arasında

25

56

5825

24.05.1997-23.11.1998 arasında

25

57

5900

24.11.1998-08.09.1999 arasında

25

58

5975

09.09.1999-30.04.2008 arasında

-

59

7000

Kadınlar için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi

Tamamlaması

Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Yıl

Tamamlanması Gereken prim

01.04.1981 öncesi ise

20

Yok

5000

01.04.1981-08.09.1981 arasında

20

38

5000

09.09.1981-23.05.1984 arasında

20

40

5000

24.05.1984-23.05.1985 arasında

20

41

5000

24.05.1985-23.05.1986 arasında

20

42

5075

24.05.1986-23.05.1987 arasında

20

43

5150

24.05.1987-23.05.1988 arasında

20

44

5225

24.05.1988-23.05.1989 arasında

20

45

5300

24.05.1989-23.05.1991 arasında

20

46

5375

24.05.1990-23.05.1991 arasında

20

47

5450

24.05.1991-23.05.1992 arasında

20

48

5525

24.05.1992-23.05.1993 arasında

20

49

5600

24.05.1993-23.05.1994 arasında

20

50

5675

24.05.1994-23.05.1995 arasında

20

51

5750

24.05.1995-23.05.1996 arasında

20

52

5825

24.05.1996-23.05.1997 arasında

20

53

5900

24.05.1997-23.05.1998

20

54

5975

24.05.1998-23.05.1999 arasında

20

55

5975

24.05.1999-08.09.1999 arasında

20

56

5975

09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar

Yok

58

7000

SGK EMEKLİLİK HESAPLAMA

Çalışma hayatına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar emeklilik hesaplama işlemlerine başladılar. Günümüzde merak ettiğimiz konulara kolayca ulaşabiliyoruz. Emeklilik yaşını merak eden emekli adayları PTT'den e-Devlet şifresi aldıktan sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) linkine tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Gerekli işlemlerden sonra sonuca ulaşırsınız.

SGK EMEKLİLİK SORGULAMA

Ne zaman emekli olurum sorusunu merak eden vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumunun ( https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ ) sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlem TC ile ne zaman emekli olurum sorusunun da yanıtıdır.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik tarihi hesaplama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA