Şırnak'ta yer fıstığı üretiminde rekor artış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak'ta düzenlenen "Şırnak-Silopi Yer Fıstığı Hasat Şenliği"ne cep telefonuyla görüntülü görüşme yaparak katıldı.

Silopi'den son derece güzel haberler geldiğini bildiren Pakdemirli, Şırnak'a özel bir ihtimam ve ilgi gösterdiğini söyledi.

Pakdemirli, bölgede 2019'da 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanının 60 bin dekara, üretimin de 20 bin tonlara gelmiş olmasının çok güzel olduğuna dikkati çekerek, Şırnak'ın hep güzelliklerle, rekorlarla ve iyi konularla anılmaya başladığını anlattı.

Bakanlık olarak Şırnak'ın, Şırnaklıların, valiliğin ve belediyenin yanında olduklarını belirten Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak'ımıza 18 yılda 518 milyon lira destek verdik. Bu da gayri safi tarımsal hasılanın 4 misli artmasına sebebiyet verdi. Şırnak, çok daha fazlasını hak ediyor, çok daha fazlası yapılabilir. Çok daha fazlası için Bakanlık olarak Şırnak'ımızın, Şırnaklılarımızın emrindeyiz. Şırnak bundan sonra ne derse o olacak. Hep bunu söyledik."

Pakdemirli, Şırnak'a davet edilmesi üzerine de "Şunu da müjdeleyelim. Kış olmadan en yakın zamanda Şırnak'a geleceğim." dedi.

"ŞIRNAK'A DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şırnak-Silopi'de yer fıstığındaki üretim artışının nasıl gerçekleştiğini de anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Şırnak-Silopi'deki üretim artışı, özellikle bölgenin terörden arındırılmış olması ve bundan kaynaklı artık çiftçinin, vatandaşın normal hayatına dönmekle ilgili arzu ve isteklerinden kaynaklıydı. Geçen yıl Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne böyle bir başvuru oldu, 'yer fıstığı üretimini artırmak istiyoruz' diye. Böylece, 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanını 60 bin dekara, rekolteyi 20 bin tona çıkardık. Böylece Şırnak, Türkiye'de ilk üçe girdi. Şırnak artık bitkisel üretimiyle, tarımsal üretimiyle, hep iyi konularda anılan çok olumlu baktığımız bir şehir. Vatandaş da orada devlete karşı son derece pozitif. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Şırnak'a her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz."

Bakan Pakdemirli, Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen görüşmenin ardından, buradaki "Paşa" ve "Sultan" isimli köpekleri sevdi.