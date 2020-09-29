SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

Canlı altın fiyatları, piyasaların ikinci işlem gününde de son dakika hareketliliği yaşıyor. Gram altının fiyatı bugün küçük yükseliş yaşadı ve 473 TL seviyesine geldi. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ PARA, NE KADAR?

Haberimizden, 29 Eylül 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.