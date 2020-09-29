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SON DAKİKA: 'dan canlı ve güncel bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği, piyasaların ikinci işlem gününde de devam ediyor. Bu noktada, 'dan da canlı rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugüne yükselişle başladı ve 473 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da bir yükseliş yaşıyor. Peki, 29 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram bugün ne kadar, kaç para? Güncel ve canlı altın fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, 29 Eylül 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 29.9.2020 07:01 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

Canlı , piyasaların ikinci işlem gününde de hareketliliği yaşıyor. Gram altının fiyatı bugün küçük yükseliş yaşadı ve 473 TL seviyesine geldi. Koronavirüs salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ PARA, NE KADAR?

Haberimizden, 29 Eylül 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.163,20
  • Satış: 3.181,60

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.110,00
  • Satış: 3.157,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 472,98
  • Satış: 473,10

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.535,30
  • Satış: 1.556,10

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 770,00
  • Satış: 779,00

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

TAM ALTIN

  • Alış: 3.003,14
  • Satış: 3.062,44

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bugün! 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?
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