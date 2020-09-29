Son dakika: TSK’nın vurucu gücü olacaklar: Envantere girecekleri tarih belli oldu!

Demir, ROKETSAN'ın dünyada savunma sanayisi şirketleri arasında ilk 100'de yer aldığına işaret ederek, burada yürütülen projelerinin Türkiye'ye stratejik avantajlar sağlayarak harekat alanında vurucu gücünü etkileyeceğini söyledi.

ROKETSAN'ın roket çalışmalarının yanı sıra uydu fırlatma çalışmaları da yürüttüğünü anlatan Demir, "Bir taraftan kara-kara, deniz-kara, hava-kara füzelerimizin geliştirilmesi çalışmaları sürerken, diğer taraftan burada kazanılan kabiliyetlerin, uzay teknolojilerinde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.

Demir, mevcut roket teknolojilerinin hepsinin Türkiye'de çalışıldığını ve belirli bir olgunluk seviyesine gelindiğini belirterek, kontrol ve kumanda sistemlerine yönelik de çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.