Altın fiyatları son dakika 1 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: Geçtiğimiz ay tüm zamanların rekor seviyelerine ulaşan altının alış ve satış fiyatındaki hareketlilik hız kesmeden devam ederken binlerce vatandaş gün içerisinde canlı rakamları takip ediyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracının gram fiyatı 468 TL bandında seyrediyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Gün içinde birçok kişinin araştırma konusu haline gelen altın fiyatları gelen son bilgilere göre; gram fiyatı 468 TL olurken çeyrek altın ise 763 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'dan gelen fiyatlar birçok vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yerini alırken haberimizin içerisinden canlı rakamları takip edebilir uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz…