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için teminat kolaylığı

Antrepo rejimi kapsamında tüm işlemleri kapsayacak şekilde tarafından "götürü teminat" verilebilecek.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 09:30 ABONE OL
Antrepo işleticileri için teminat kolaylığı

Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliği ile antrepo rejimi kapsamında tüm işlemleri kapsayacak şekilde antrepo işleticileri tarafından "götürü teminat" verilebilmesi düzenlendi.

Bu bağlamda, küresel düzeyde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle teminat temininde yaşanan zorlukların giderilmesi ile hem gümrük idaresi hem de yükümlüler açısından teminat işlemlerinin ve takibinin kolaylaştırılması amaçlandı.

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Antrepo işleticileri için teminat kolaylığı
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