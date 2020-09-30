Dolar, euro, altın alımında vergi düştü! BSMV nedir?

Tam açılımı Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi olan BSMV, döviz ve altın alımı işlemleri sırasında uygulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre, BSMV vergisinde indirim kararına gidildi. Hatırlanacağı üzere, Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı mayıs ayında %0.2'den %1'e yükseltilmişti. Politika faizlerinin yükseltilmesi ve takas işlemlerinde limitlerin yükseltilmesi ile birlikte, döviz ve altın alım işlemlerinde uygulanan yüzde 1'lik kambiyo vergisi tekrardan binde 2'ye düşürüldü.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan haber;

Buna göre, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "%1 (yüzde bir)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirildi. Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı 24 Mayıs'ta binde 2'den yüzde 1'e çıkarılmıştı.

Banka Sigorta Muamele Vergisi kapsamında döviz ve altın almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınıyor.