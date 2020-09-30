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'u heyecan bastı! 'Bu köyün taşı toprağı altın'

'un ilçesine bağlı köyünde tespit edilen altın rezervine işletme ruhsatı verildi. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonrası ruhsatları alan işletmeciler, bölgeye yatırım yapmak için çalışmaya başladı. Boğazgören sakinleri "Artık köyümüzden kimseler gurbete gitmeyecek, kapısının önünde işi olacak inşallah bir an önce üretime geçilir" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 16:39 Son Güncelleme: 30.9.2020 16:49 ABONE OL
Erzurum'u heyecan bastı! 'Bu köyün taşı toprağı altın'

'a 188 kilometre uzaklıktaki ilçesindeki köyünde, altın rezervi bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan altın sahasında, 8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi.

Erzurum'u heyecan bastı! 'Bu köyün taşı toprağı altın'

YILLIK KATMA DEĞERİNİN 400 MİLYON DOLARI BULACAK

Yaklaşık 10 yıllık çalışma sonrası altın rezervi işletme ruhsatının verilmesinin ardından sakinlerinin heyecanlı bekleyişi başladı. 120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde işletmeciler bin 500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı elde ettiler.

Erzurum'u heyecan bastı! 'Bu köyün taşı toprağı altın'

Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde yüzlerce kişi istihdam edilecek. Altının işlenmesi ise siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek.

Erzurum'u heyecan bastı! 'Bu köyün taşı toprağı altın'

"İŞ KAPISI OLACAK, GÖÇ OLMAYACAK"

Altın madeni işletmesi kurulunca çok sayıda kişiye iş kapısı olacağını söyleyen Mahalle Muhtarı Cafer Özçelik, "Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum. Bu saatten sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Mahallemizde altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak, göç olmayacak. Mahallenin üst tarafındaki büyük dağ altın madeninin içerisinde bir ton toprakta 4 gram altın varmış" diye konuştu.

Erzurum'u heyecan bastı! 'Bu köyün taşı toprağı altın'

"GENÇLERİMİZ ALTIN MADENİ SAYESİNDE GURBETE GİTMEYECEKLER"

Köydeki gençlerin artık gurbete gitmeyeceklerini bildiren İlyas Karaçağıl ise altın rezervini duyunca çok sevindiklerini söyledi.

Erzurum'u heyecan bastı! 'Bu köyün taşı toprağı altın'

Karaçağıl, "Ben uzun yıllar gurbette kaldım. Gençlerimiz altın madeni sayesinde gurbete gitmeyecekler, burada çalışıp burada emekli olacaklar. Bunu duyduk çok mutlu olduk" dedi.

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Erzurum'u heyecan bastı! 'Bu köyün taşı toprağı altın'
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