Erzurum'u heyecan bastı! 'Bu köyün taşı toprağı altın'

Erzurum'a 188 kilometre uzaklıktaki Olur ilçesindeki Boğazgören köyünde, altın rezervi bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan altın sahasında, 8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi.

