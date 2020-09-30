Eylül ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Bu ay İşsizlik maaşı ödeneği ne zaman yatacak?

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri geçtiğimiz gün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. Bu kapsamda herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşların faydalandığı ödenek ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; Eylül ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar…

EYLÜL AYI İŞSİZLİK MAAŞI (İŞSİZLİK ÖDENEĞİ) NE ZAMAN YATACAK?

İŞKUR tarafından sağlanmakta olan İşsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusu vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Ay sonuna yaklaşırken vatandaşların gündemine gelen konuyla ilgili beklenen tarih açıklaması yapıldı. Buna göre vatandaşlar ödeneklerin hesaplarına yatacağı tarihleri öğrenmek istiyor…