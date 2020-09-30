Kovid-19’a rağmen turizm ayakta kaldı

Türkiye'nin ekonomik gelirinde hatırı sayılır bir paya sahip olan turizm bu yıl Kovid-19 yüzünden tüm dünyada etkisini gösteren pandemi süreciyle birlikte geç başladı. Turizmin geç başlamasıyla özellikle Ege Bölgesi, yerli turistin akınına uğradı. Yerli turistin yine ilk adresi Çeşme oldu. Kovid-19 tedbirlerine uyarak Güvenli Otel Sertifikalarını alan işletmeler, temmuz, ağustos ve eylül hatrı sayılır doluluk oranlarına ulaştı.Kurban bayramı ile birlikte sezonun başladığını belirten Çeşme Ontur Otelleri Genel Müdürü ve ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Gökçe Kesikçiler Buğday, "Çeşme genelinde ağustos ayı ve Bayram dönemi oldukça hareketliydi. Tabi bu yılı olağan bir sene ile kıyasladığımızda muhakkak çoğu tesiste geçmiş yıllara oranla yüzde 40-50 arası kayıplar yaşandı. Ama bu yılı normal bir sene olarak düşünmemek lazım. Ege Bölgesi diğer turizm bölgelerimize oranla pandemi dönemini bir nebze daha iyi geçirdi. 2021'in bahar ayları ile beraber hem cennet ülkemiz de hem de tüm turizm bölgelerimizde çok büyük artışlar olacağını düşünüyorum" dedi. Buğday, "Sürecin sonunda otel standartlarımız, hizmet kalitemiz, genel kurallar konusundaki hassasiyetimiz ve ülkemizin tarihi ve kültürel özellikleri, muhteşem koyları ile denizi, yiyecek ve içecekte sunduğu muazzam tatlar ile Türkiye'nin dünya liginde turizm de olması gereken en üst noktalar çıkacağına inanıyorum" dedi.