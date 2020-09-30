Ne zaman emekli olurum? SGK 4A ve 4B emeklilik tarihi hesaplama 2020

Emekli olmak, çalışan her bireyin hayalini süslüyor. Kişiler, belli bir süre hizmet verdikten sonra, geçmişte verdikleri hizmetlerin karşılığında, düzenli bir gelir hakkı kazanırlar. Bunların yanı sıra hâlihazırda bir işte çalışırken, geçirdiği bir kaza nedeniyle çalışamayacak duruma gelen kişilerde emeklilik hakkı kazanır. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar, gün içerisinde sıklıkla 'ne zaman emekli olurum' sorusunu aratıyor. Haberimizin içerisinden, SGK emeklilik tarihi hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Vatandaşlar emeklilik hakkını kazanabilmesi için yaşadığı ülkedeki, çalışma primi ve yaş şartlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Ülkemizde emeklilik yaşı erkeklerde 65 kadınlarda ise 60'dır. Bu durum işe başlama ve prim tamamlama durumuna göre değişkenlik gösterebilir. İşte tüm detayları;

İşe Başlama Tarihi Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlaması Gereken Prim 08.09.1976 ve daha öncesi 25 Yok 5000 09.09.1976-23.05.1979 arasında 25 44 5000 24.05.1979-23.11.1980 arasında 25 45 5000 24.11.1980-23.05.1982 arasında 25 45 5075 24.05.1982-23.11.1983 arasında 25 47 5150 24.11.1983-23.05.1985 arasında 25 48 5225 24.05.1985-23.11.1986 arasında 25 49 5300 24.11.1986-23.05.1988 arasında 25 50 5375 24.05.1988-23.11.1989 arasında 25 51 5450 24.11.1989-23.05.1991 arasında 25 52 5525 24.05.1991-23.11.1992 arasında 25 53 5600 24.11.1992-23.05.1994 arasında 25 54 5675 24.05.1994-23.11.1995 arasında 25 55 5750 24.11.1995-23.05.1997 arasında 25 56 5825 24.05.1997-23.11.1998 arasında 25 57 5900 24.11.1998-08.09.1999 arasında 25 58 5975 09.09.1999-30.04.2008 arasında - 59 7000

Kadınlar için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlaması Gereken Yıl Tamamlanması Gereken prim 01.04.1981 öncesi ise 20 Yok 5000 01.04.1981-08.09.1981 arasında 20 38 5000 09.09.1981-23.05.1984 arasında 20 40 5000 24.05.1984-23.05.1985 arasında 20 41 5000 24.05.1985-23.05.1986 arasında 20 42 5075 24.05.1986-23.05.1987 arasında 20 43 5150 24.05.1987-23.05.1988 arasında 20 44 5225 24.05.1988-23.05.1989 arasında 20 45 5300 24.05.1989-23.05.1991 arasında 20 46 5375 24.05.1990-23.05.1991 arasında 20 47 5450 24.05.1991-23.05.1992 arasında 20 48 5525 24.05.1992-23.05.1993 arasında 20 49 5600 24.05.1993-23.05.1994 arasında 20 50 5675 24.05.1994-23.05.1995 arasında 20 51 5750 24.05.1995-23.05.1996 arasında 20 52 5825 24.05.1996-23.05.1997 arasında 20 53 5900 24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975 24.05.1998-23.05.1999 arasında 20 55 5975 24.05.1999-08.09.1999 arasında 20 56 5975 09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar Yok 58 7000

SGK EMEKLİLİK HESAPLAMA

Çalışma hayatına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar emeklilik hesaplama işlemlerine başladılar. Günümüzde merak ettiğimiz konulara kolayca ulaşabiliyoruz. Emeklilik yaşını merak eden emekli adayları PTT'den e-Devlet şifresi aldıktan sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) linkine tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Gerekli işlemlerden sonra sonuca ulaşırsınız.

SGK EMEKLİLİK SORGULAMA

Ne zaman emekli olurum sorusunu merak eden vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumunun ( https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ ) sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlem TC ile ne zaman emekli olurum sorusunun da yanıtıdır.