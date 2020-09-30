Ne zaman emekli olurum? SGK 4A ve 4B emeklilik tarihi hesaplama 2020

Emekli olmak, çalışan her bireyin hayalini süslüyor. Kişiler, belli bir süre hizmet verdikten sonra, geçmişte verdikleri hizmetlerin karşılığında, düzenli bir gelir hakkı kazanırlar. Bunların yanı sıra hâlihazırda bir işte çalışırken, geçirdiği bir kaza nedeniyle çalışamayacak duruma gelen kişilerde emeklilik hakkı kazanır. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar, gün içerisinde sıklıkla 'ne zaman emekli olurum' sorusunu aratıyor. Haberimizin içerisinden, SGK emeklilik tarihi hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…
Vatandaşlar emeklilik hakkını kazanabilmesi için yaşadığı ülkedeki, çalışma primi ve yaş şartlarını tamamlamaları gerekmektedir.
Ülkemizde emeklilik yaşı erkeklerde 65 kadınlarda ise 60'dır. Bu durum işe başlama ve prim tamamlama durumuna göre değişkenlik gösterebilir. İşte tüm detayları;
|
İşe Başlama Tarihi
|
Tamamlaması
Gereken Yıl
|
Tamamlaması Gereken Yıl
|
Tamamlaması Gereken Prim
|
08.09.1976 ve daha öncesi
|
25
|
Yok
|
5000
|
09.09.1976-23.05.1979 arasında
|
25
|
44
|
5000
|
24.05.1979-23.11.1980 arasında
|
25
|
45
|
5000
|
24.11.1980-23.05.1982 arasında
|
25
|
45
|
5075
|
24.05.1982-23.11.1983 arasında
|
25
|
47
|
5150
|
24.11.1983-23.05.1985 arasında
|
25
|
48
|
5225
|
24.05.1985-23.11.1986 arasında
|
25
|
49
|
5300
|
24.11.1986-23.05.1988 arasında
|
25
|
50
|
5375
|
24.05.1988-23.11.1989 arasında
|
25
|
51
|
5450
|
24.11.1989-23.05.1991 arasında
|
25
|
52
|
5525
|
24.05.1991-23.11.1992 arasında
|
25
|
53
|
5600
|
24.11.1992-23.05.1994 arasında
|
25
|
54
|
5675
|
24.05.1994-23.11.1995 arasında
|
25
|
55
|
5750
|
24.11.1995-23.05.1997 arasında
|
25
|
56
|
5825
|
24.05.1997-23.11.1998 arasında
|
25
|
57
|
5900
|
24.11.1998-08.09.1999 arasında
|
25
|
58
|
5975
|
09.09.1999-30.04.2008 arasında
|
-
|
59
|
7000
Kadınlar için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)
|
İşe Başlama Tarihi
|
Tamamlaması
Gereken Yıl
|
Tamamlaması Gereken Yıl
|
Tamamlanması Gereken prim
|
01.04.1981 öncesi ise
|
20
|
Yok
|
5000
|
01.04.1981-08.09.1981 arasında
|
20
|
38
|
5000
|
09.09.1981-23.05.1984 arasında
|
20
|
40
|
5000
|
24.05.1984-23.05.1985 arasında
|
20
|
41
|
5000
|
24.05.1985-23.05.1986 arasında
|
20
|
42
|
5075
|
24.05.1986-23.05.1987 arasında
|
20
|
43
|
5150
|
24.05.1987-23.05.1988 arasında
|
20
|
44
|
5225
|
24.05.1988-23.05.1989 arasında
|
20
|
45
|
5300
|
24.05.1989-23.05.1991 arasında
|
20
|
46
|
5375
|
24.05.1990-23.05.1991 arasında
|
20
|
47
|
5450
|
24.05.1991-23.05.1992 arasında
|
20
|
48
|
5525
|
24.05.1992-23.05.1993 arasında
|
20
|
49
|
5600
|
24.05.1993-23.05.1994 arasında
|
20
|
50
|
5675
|
24.05.1994-23.05.1995 arasında
|
20
|
51
|
5750
|
24.05.1995-23.05.1996 arasında
|
20
|
52
|
5825
|
24.05.1996-23.05.1997 arasında
|
20
|
53
|
5900
|
24.05.1997-23.05.1998
|
20
|
54
|
5975
|
24.05.1998-23.05.1999 arasında
|
20
|
55
|
5975
|
24.05.1999-08.09.1999 arasında
|
20
|
56
|
5975
|
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar
|
Yok
|
58
|
7000
SGK EMEKLİLİK HESAPLAMA
Çalışma hayatına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar emeklilik hesaplama işlemlerine başladılar. Günümüzde merak ettiğimiz konulara kolayca ulaşabiliyoruz. Emeklilik yaşını merak eden emekli adayları PTT'den e-Devlet şifresi aldıktan sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) linkine tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Gerekli işlemlerden sonra sonuca ulaşırsınız.
SGK EMEKLİLİK SORGULAMA
Ne zaman emekli olurum sorusunu merak eden vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumunun ( https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ ) sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlem TC ile ne zaman emekli olurum sorusunun da yanıtıdır.