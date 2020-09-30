Savunma sanayisinden önemli hamle! Ve imzalar atıldı...

Demir, törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarının ihracat ve global pazarlardaki firmalara iş üretmek olduğunu söyledi. İhracat faaliyetlerine yönelik olarak imzalanan protokolü çok önemli bulduğunu dile getiren Demir, böylece SASAD tarafından kurulan İhracat ve Tanıtım Komitesi'nin de başka bir boyuta taşınacağını vurguladı.

Demir, gelinen noktada yeni ihracat modelleri, metotları ve teşebbüslerinin konuşulması, yeni stratejiler belirlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları alırsınız. Biz bir şeyler yaparak belirli sonuçlar aldık. Belirli bir eşiği geçmek istiyorsak sektör, paydaşlar ve SSB olarak oturup daha iyi nasıl yapabiliriz, neyi değişik yaparak nereye varabiliriz diye bir strateji çalışması yapılması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.