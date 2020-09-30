Şişecam’dan cam alamayan KOBİ zorda

Türkiye'nin cam ihtiyacının tamamını tek başına karşılayan Şişecam'da üretim krizi yaşanıyor. Şişecam mevcut 7 hattından 2 hattını, cam üreticilerinin en fazla sipariş aldığı dönem olan yılın son çeyreğinde bakıma aldı. Cam üreticilerinin tüm üretim planları, Şişecam cam üretemediğinden dolayı alt üst oldu. Bir ay önce verilmiş siparişleri dahi üretemeyen Şişecam, yıl sonuna kadar bu durumun devam edeceğini bildirdi.Şişecam'ın plansız yönetilmesi 2020 son çeyrek satışlarını ciddi ölçüde etkileyecek. Şişecam'dan cam alamayan bazı fabrikalar üretimi durdurmak zorunda kaldı. Sektör temsilcileri şirketin bakım onarım süreçlerinim plansız yönetildiğini ifade ediyor. Şirket pandeminin ilk aylarında 25 Mart'ta da yüzde 12 zam yaparak piyasayı zor durumda bırakmıştı. Sektörün önde gelen yatırımcıları, mevcut cam ihtiyacını karşılayamayan sürekli aldığı kararlarla sektörü zora sokan Şişecam'a alternatif bir üreticinin piyasaya girmesi konusunda birleşiyor. Türkiye'nin otomobili TOGG yıllık 175 bin adetlik araç üretimini planlıyor. Bu da yaklaşık 2 milyon metrekareye yakın yeni cam ihtiyacı demek. Şişecam mevcut hatlarıyla iç piyasanın ihtiyacını karşılayamazken, 2 milyon metrekareye yakın yeni cam talebi için, yeni bir yatırımcının piyasaya girmesine zorunlu olarak bakılıyor. Devletten, hem sürekli sorun yaşayan cam piyasasını rahatlatmak, hem de Türkiye'nin en büyük yatırımı olan TOGG'un sorunsuz üretim yapması için bu konuda da yatırım yapması bekleniyor. Edindiğimiz bilgilere göre TOGG yönetimi de bu yatırım için fizibilite çalışması yapıyor.TÜRKİYE'DE cam üreten 2 firma bulunuyor. 1935'te Atatürk'ün direktifiyle kurulan Şişecam ve 2010'da Kasım Aktaş tarafından kurulan Düzce Cam. Türkiye ayrıca coğrafi olarak Avrupa ülkelerine yakınlığından dolayı cam tedariği konusunda Avrupa ülkelerinin önemli cam tedarikçileri arasında. Şişecam'da 7, Düzce Cam'da 2 olmak üzere toplam 9 cam üretim hattı bulunan Türkiye'de artan talebe bakıldığında 5 yıl içinde 5 yeni hat yatırımına daha ihtiyaç var.